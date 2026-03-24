Паузата на САЩ спаси пазарите, но войната в Иран продължава

Войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран, навлезе в 25-ия си ден във вторник, като се наблюдава както потенциален дипломатически ангажимент, така и продължаваща военна ескалация. Президентът на САЩ, Доналд Тръмп, заяви, че Вашингтон води преговори с Техеран, намеквайки, че е възможно постигане на по-широко мирно споразумение, макар и иранските официални лица категорично да отхвърлиха тези твърдения, описвайки ги като опит за спечелване на време, докато САЩ разполагат допълнителни сили в региона. Тръмп също обяви петдневно прекратяване на планираните удари на САЩ срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура.

През изминалите 24 часа, Иран изстреля нов залп ракети към Израел, докато държавите от Залива съобщиха за многократни прихващания на дронове и ракети. Бойните действия се засилиха в Ливан и Ирак, което подчертава по-широкото регионално измерение на конфликта. В Иран ултиматумът на САЩ за отваряне на Ормузкия проток беше удължен с пет дни. Въпреки международния натиск и икономическите последствия, иранският външен министър Аббас Арагчи потвърди, че позицията на Иран по протока остава непроменена. Протегнати от правителството митинги се проведоха в иранските градове, демонстрирайки обществената подкрепа за твърдата позиция на режима. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф потвърди преговори с иранския президент Масуд Пезешкиан, подчертавайки ангажимента на Пакистан за улесняване на мирните усилия.

В Залива бяха прихванати множество ракетни и дронови атаки. Въздушната отбрана на Кувейт реагира многократно в една нощ, докато Саудитска Арабия блокира около 20 дрона, насочени към Източната провинция, където се намира критична енергийна инфраструктура. Бахрейн издаде няколко предупреждения, а Обединеното кралство разположи противовъздушна система в региона, за да подпомогне страните от Залива. Регионални служители и цивилни призовават за диалог за намаляване на напрежението.

В САЩ Белият дом поддържа позицията, че преговорите с Иран остават нестабилни и предупреждава срещу предположения за бързо споразумение. Пентагонът премести своите пресофиси след правни оспорвания на нови правила за акредитация на журналисти. Посолството на САЩ в Мавритания повиши нивото на заплаха поради последните инциденти.

В Израел иранският залп ракети е бил насочен към северните райони, като системите за въздушна отбрана на израелската армия по-голямата част прихванаха, въпреки че неизправности в системата „Прашката на Давид“ позволиха на две ракети да ударят южната част, ранявайки десетки. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е говорил с Тръмп, който според съобщенията смята, че военните успехи могат да бъдат използвани за постигане на споразумение, осигуряващо интересите на Израел.

В Ливан, Ирак и Сирия бойните действия продължават. Израелските удари поразиха южната част на Бейрут, като са буку насочени към инфраструктура на „Хизбула“ и са повредили ключови съоръжения, затруднявайки хуманитарния достъп за над един милион разселени лица. Сирия съобщи за ракетни удари по североизточна база, а Ирак беше обект на удари от САЩ срещу въоръжени групи, подкрепяни от Иран, включително по щаба на командир Саад Дауай. Ирак се превърна във второстепенно бойно поле, където местното население е хванато на тясно между операциите на САЩ и милициите, свързани с Иран.

Енергийният пазар е силно засегнат от конфликта. Затварянето на Ормузкия проток наруши доставките на петрол, особено за Южна Корея и Япония. Главният изпълнителен директор на енергийна компания от ОАЕ определи блокадата на Техеран като „икономически тероризъм“, цитирайки скок на цените на петрола и рискове за глобалните вериги на доставки.

В 25-ия ден, ситуацията остава напрегната. Решението на Тръмп да отложи ударите върху иранската енергийна инфраструктура предостави временно облекчение на пазарите и намали натиска върху цените на петрола, но Иран и Израел продължават военните обменни действия, а насилието срещу палестинците в Западния бряг се засили. Дипломатическите усилия продължават, като Пакистан предлага преговори, а Европейската комисия подкрепя диалози за прекратяване на военните действия.

Жертвите подчертават човешкия тежест на конфликта: над 2 000 души са загинали в Близкия изток, включително над 1 200 в Иран от израелски и американски удари, поне 1 000 в Ливан и 15 в Израел. Тринадесет американски военни са загинали, като двама други са починали от несвързани с бойни действия причини. Икономическите, хуманитарните и сигурностни последствия от конфликта остават сериозни, докато световното внимание е насочено към въпроса дали кратката пауза в ударите на САЩ ще отвори възможност за реален диалог.