В Сърбия ли е Петьо Еврото? Българските власти все още нямат отговор

Към момента нямаме отговор от Сърбия за задържането на Петьо Еврото. Това заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев, цитиран от БГНЕС.

МВР проверява дали Петьо Еврото е задържан в Белград след появата на подобна информация в някои медии. България е поискала съдействие от своята северозападна съседка по линия на Интерпол, защото Сърбия не е член на Европол.

В понеделник служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че МВР е подало искане до сръбските власти за информация относно задържане на Петьо Петров – Еврото. „Не можем нито категорично да потвърдим, нито категорично да отречем. Направили сме заявка до колегите в Белград, които да потвърдят дали информацията е вярна. Все още нямаме отговор“, каза той и увери, че информацията ще бъде публично известна.

Миналата седмица министърът на правосъдието Андрей Янкулов предприе действия по сигнал, получен от Гражданско движение „България Обединена с Една Цел“ (БОЕЦ), заедно с т.нар. „архив на Петьо Петров-Еврото“, съобщават от Министерството на правосъдието (МП). Според МП досега нито една държавна институция не e пожелала да получи документите, които биха могли да послужат за изясняване на обстоятелствата около престъпната мрежа „Осемте джуджета“.

Прокуратурата: Има трима свидетели, че Теодора Георгиева е били близка с Пепи Еврото и е получавала пари от него

Това става ясно от отговор на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов до Лаура Кьовеши от 2025 г.

Всички документи са надлежно описани, сканирани и се съхраняват в Министерство на правосъдието на разположение на държавните органи, които да ги изследват в рамките на своята компетентност, се уточнява в съобщението.

Бившият следовател Петьо Петров – Еврото е в неизвестност от близо три години.