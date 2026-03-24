НОИ нулира увеличението за най-бедните работещи пенсионери

Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите на над 355 хиляди българи от 1 април. Мярката обхваща възрастните, които са продължили да се трудят и да трупат осигурителен стаж през изминалата година. Зад официалната статистика обаче се крие горчива реалност – десетки хиляди от тях няма да получат нито стотинка реално увеличение в джоба си, а средната добавка за масовия случай ще бъде едва около 11 лева.

Парадоксът на държавния минимум

Официалните данни сочат, че работещите пенсионери могат да разчитат на средно увеличение от 6 евро. Най-сериозният проблем обаче засяга хората, чиято реално изработена пенсия е под определения от държавата минимум от 346,87 евро.

Към момента разликата между тяхната действителна пенсия и гарантирания праг се доплаща от държавния бюджет. Когато НОИ преизчисли пенсиите им заради допълнителния стаж и добави няколко лева към реалната сума, държавата просто намалява своето доплащане със същия размер. Така нетният финансов резултат за възрастните остава нулев. Този административен механизъм на практика демотивира най-уязвимите хора, които работят на минимални заплати в сектори като търговията и услугите, да останат в светлата част на икономиката.

От ведомството уточняват, че процедурата засяга само осигурителния стаж и облекчава хората от подаване на документи.

Елка Атанасова: "От 1 април преизчисляване получават само тези пенсионери, които са работили в предходната календарна година."

Това обясни началникът на отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в НОИ, цитирана от БНР.

Двете Българии на трудовия пазар

Статистиката разкрива дълбоко разслоение сред самите трудещи се в пенсионна възраст. За над 147 хиляди души добавката ще бъде чисто символична – между 1 и 20 лева. Това са предимно хора, наети на непълен работен ден, при които 12 месеца тежък труд се зачитат за едва 6 месеца осигурителен стаж.

На другия полюс са над 91 хиляди висококвалифицирани специалисти – лекари, инженери и мениджъри. Те работят на високи заплати и не разчитат на служебното преизчисляване, а подават изрични заявления в НОИ за актуализация на база осигурителен доход. При тях увеличенията могат да достигнат до 385 лева (близо 200 евро), разтваряйки още повече ножицата на неравенството сред възрастните.

Бизнесът зависи от възрастните

Броят на работещите пенсионери бележи драстичен скок през последните години. Докато през 2020 година те са били 237 хиляди, днес техният брой надхвърля 360 хиляди души. Този феномен не се дължи на желание за активен живот, а е резултат от два ключови фактора – непрекъснато растящата линия на бедност, която принуждава възрастните да търсят спасение в допълнителни доходи, и жестокият дефицит на кадри у нас.

Бизнесът, особено в сферата на охранителните дейности, почистването и търговията на дребно, все по-често попълва празните работни места именно с хора, които отдавна е трябвало да се радват на заслужена почивка.