ЕС и Австралия сключиха историческо търговско споразумение

Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и австралийският премиер Антъни Албанезе финализираха дълго преговаряно споразумение за свободна търговия, което отбелязва важна стъпка за укрепване на икономическите връзки в условията на нарастваща глобална нестабилност. Споразумението, подписано в Канбера след осем години преговори, отразява съвместните усилия на двете страни за разширяване на търговията и намаляване на зависимостта от големи сили като Съединените щати и Китай.

Фон дер Лайен пристигна в Австралия придружена от търговския комисар Марош Шефчович, като разговорите се проведоха на фона на нови енергийни притеснения, свързани с продължаващия конфликт в Близкия изток. В обръщение към законодатели тя описа глобалната среда като „брутална“ и подчерта необходимостта от по-тясно сътрудничество между сходно мислещи партньори, особено за намаляване на зависимостта от външни доставчици на критични суровини. Заедно с търговското споразумение двете страни се договориха да задълбочат сътрудничеството в областта на сигурността, отбраната и стратегическите ресурси.

Споразумението значително намалява търговските бариери, като повече от 99% от тарифите върху износа на ЕС за Австралия ще бъдат премахнати. Европейските компании се очаква да спестят около 1 милиард евро годишно от мита, докато износът може да нарасне с около една трета през следващото десетилетие. Австралийските мита върху продукти като вино, плодове, зеленчуци и шоколад ще бъдат премахнати веднага, а таксите за сирена ще бъдат премахвани постепенно в рамките на три години. Освен това Австралия ще намали митата върху вноса на ключови минерали, което ще улесни достъпа до ресурси като литий и алуминий.

Някои от най-трудните въпроси в преговорите бяха свързани със земеделието и правата върху наименованията на продукти. Постигнат беше компромис, позволяващ увеличен достъп на австралийското говеждо месо до пазара на ЕС чрез квоти, които ще се увеличат над десетократно за десет години, въпреки че все още остават под нивата, искани от австралийските производители. Постигнати бяха отделни квоти за овче и козе месо с постепенна реализация, за да се защити европейското земеделие. Механизъм за защита ще позволи на ЕС да реагира, ако вносът наруши пазара му.

По отношение на географските означения, Австралия запази правото да продължи да използва определени наименования като „фета“ и „грюер“ там, където има установена история на употреба. Австралийските винопроизводители ще имат право да етикетират продуктите си като „просеко“ на вътрешния пазар, но този термин ще бъде постепенно премахнат за износа в рамките на десет години. Междувременно промени в данъка върху луксозните автомобили в Австралия означават, че около три четвърти от европейските електрически автомобили ще бъдат освободени от такси, предоставяйки стимул за производителите от ЕС.

Споразумението отразява и по-широки геополитически изчисления. Европейският съюз ускорява усилията си за диверсификация на търговските партньорства, след като се сблъска с мита от Вашингтон и износни ограничения от Пекин, докато Австралия търси нови пазари след търговски напрежения с Китай, които нарушиха износа на селскостопански продукти през последните години. ЕС вече е третият по големина търговски партньор на Австралия и вторият най-голям източник на чуждестранни инвестиции, като износът на стоки достига 37 милиарда евро, а услугите 31 милиарда евро през 2024 г.

Енергийната сигурност добави допълнителна спешност на споразумението. Повишаващите се цени на петрола, свързани с конфликта в Близкия изток, подчертаха уязвимостта и на двете страни, особено за Австралия, която силно зависи от внос на горива. Фатих Бирoл предупреди, че светът може да се изправи пред сериозна енергийна криза, ако конфликтът продължи, а фон дер Лайен призова за незабавно прекратяване на враждебните действия, описвайки ситуацията като критична за глобалните вериги на доставки.

Представяйки споразумението като стратегическо постижение, Албанезе го определи като значим момент за Австралия, докато фон дер Лайен подчерта, че въпреки географската отдалеченост ЕС и Австралия споделят сходни ценности и интереси. Споразумението се очаква да бъде формално подписано след одобрение от Европейския съвет и австралийския парламент, като по този начин укрепва партньорството, което обхваща не само търговията, но и сигурността и дългосрочното геополитическо сътрудничество.