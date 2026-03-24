Над 50 300 са подадените заявления за гласуване в чужбина

Над 50 300 са към момента подадените заявления от наши сънародници за гласуване в секция зад граница.

11 700 са те от Турция, 8800 - от Великобритания, а 3700 са от САЩ.

В полунощ изтича срокът за подаване на заявленията, до 28 март ще се определи броят секции зад граница и местата в които ще се разкрият.