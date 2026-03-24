Кремен Георгиев: Студът вдига сметките за парно с 40 процента

Студеният януари ще доведе до драстичен скок в сметките за парно, като увеличението може да достигне до 40 процента спрямо същия период на миналата година. Едновременно с това очакваната нова формула за изчисляване на сградната инсталация няма да промени съществено крайните суми във фактурите. Това обяви бившият директор на "Топлофикация - София" и настоящ председател на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев, цитиран от bTV.

Удар по джоба заради студа

Потребителите на централно отопление трябва да се подготвят за значително по-високи сметки за първия месец на годината. Причината е сериозната разлика в средните месечни температури.

"Имахме един от най-студените месеци – януари, за доста години назад. Беше нормално да се използва повече енергия, за да се постигне един и същи комфорт - съответно по-големи сметки за отопление", обясни експертът.

Той уточни, че докато миналата година средната температура е била 4 градуса, тази година е паднала до нулата. "При този 0, едно до 30-40% е нормално да има ръст на сметката за парно. Това е много груба сметка", допълни Георгиев.

Новата формула за сградна инсталация

По отношение на дългоочакваните промени в начина на изчисляване на сградната инсталация, председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества е категоричен, че те няма да донесат революция в плащанията.

"Новата формула за изчисляване на сградната инсталация е излишно прецизирана стара. Не е едно към едно същата, но там по принцип няма какво да се промени кой знае колко", посочи бившият шеф на столичната топлофикация.

Според него добавянето на нови коефициенти, които отчитат енергийния клас на сградите, няма да промени крайните резултати в пъти спрямо досегашната практика.

Един от най-интересните акценти в анализа му е свързан с масовата практика за индивидуално топлоизолиране на жилищата. Георгиев разби мита, че това автоматично води до по-ниски разходи за собственика. Когато се санира само един отделен апартамент в голяма жилищна сграда, реален финансов ефект и икономия на енергия не се отчитат, категоричен е експертът.

В заключение той успокои потребителите, че не се очакват неприятни изненади в предстоящите изравнителни сметки след края на отоплителния сезон.