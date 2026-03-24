Бойко Синапов: България е "разграден двор" за некачествени храни

Областната епизоотична комисия в Хасково заседава извънредно заради усложнената обстановка със заразни болести по едри и дребни преживни животни в съседни държави. Властите набелязват строги мерки за превенция срещу огнищата на шарка по овцете и козите в Гърция, както и срещу разпространението на шап в Кипър. На фона на реалната заплаха от зарази по животните, родните производители алармираха за далеч по-сериозни пробойни в националния контрол на храните.

Вносно месо със съмнително качество

Председателят на Сдружение "Обединени български животновъди" Бойко Синапов отправи остри критики към отговорните институции за липсата на адекватен надзор върху суровините, които влизат в страната и достигат до трапезата на потребителите.

"Аз съм заявявал многократно, че България е един разграден двор за некачествени храни. В цяла Европа над 6 месеца за дълбоко замразени меса не се допускат за преработка. България е единственият пазар, който това не се контролира и това не се наблюдава", заяви Бойко Синапов пред БНТ.

Износ на живи животни

Парадоксална се оказва ситуацията с родното производство на месо. Според експерта, месопреработвателните предприятия у нас масово отказват да изкупуват качествена суровина от местните ферми. Нито една българска кланица не приема живи телета от стопанствата в страната, което принуждава животновъдите да търсят пазари и да изнасят животните си зад граница.

Палмово масло и сухо мляко в деликатесите

Сходен проблем се наблюдава и в млечния сектор. Въпреки че изкупните цени на суровото мляко в момента са изключително ниски, търговската мрежа е пренаситена с млечни продукти. Синапов постави ребром въпроса за реалното съдържание на произвежданите в страната храни.

"От какво се произвеждат тези "наши" колбаси? Количеството сурово мляко, макар че се изкупува на много ниски, нищожно ниски цени в момента, бълват големи количества млечни продукти на пазара. Това доказва и ясен факт, че се преработват палмови масла, сухи млека и така нататък. Многократно сме го заявявали това нещо", категоричен е председателят на животновъдите.