Блокада на „Цариградско шосе“ в София: Километрични опашки заради протест

Огромно задръстване се образува по булевард "Цариградско шосе" от входа на града при автомагистрала "Тракия" към центъра във вторник сутрин.

Причината за 41-минутното задръстване според масовата навигация е планиран за 10.00 часа протест на бранш "Пътна помощ", който ще се проведе в района на „Църна Маца“. В добавка на традиционния сутрешен трафик, основната пътна артерия на София, каквато се явява „Цариградско шосе“, не може да поеме автомобилния поток. На детелината към Околовръстен път колоната е в три импровизирани ленти.

Протестът, обявен като национален, на "Пътна помощ" ще започне в 10.00 часа и е предвидено да продължи до 13.00 часа днес. Демонстрацията има за цел да постави публично въпроси от висок обществен интерес и да изиска прозрачност и отговорност от компетентните институции, гласи анонсът на организаторите. От там посочват, че не са съгласни с източването на бюджета чрез Агенция "Пътна инфраструктура" и призовават служебния министър на МРРБ да им обърне внимание. Браншът настоява за среща с ръководството на „Автомагистрали“ ЕАД.

Още по темата:

