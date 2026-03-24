Министърът на туризма: България се подготвя за успешен летен сезон

Министерството на туризма обсъди с представители на браншови организации, на летищните оператори и Комисията за защита на потребителите (КЗП) подготовката за летния сезон на фона на усложнената геополитическа обстановка в региона на Близкия изток.

В разговорите участваха и туристическите аташета на Министерство на туризма в Полша, Германия и Турция. Акцент в разговорите беше поставен върху сигурността, защитата на потребителите и стабилността на туристическия сектор в страната.

"Важно е да имаме ясна картина за записванията, да чуем препоръките на бизнеса и да реагираме навреме. България трябва да бъде позиционирана като сигурна и предвидима дестинация за предстоящия летен сезон“, заяви министърът на туризма Ирена Георгиева в началото на срещата.

Тя подчерта, че в настоящата динамична международна обстановка страната ни има реален шанс да се утвърди като предпочитано място за туризъм.

По информация на бранша към момента България запазва стабилност с лек ръст на резервациите от около 1%, подкрепен основно от пазарите в Централна и Източна Европа.