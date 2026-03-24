Кипър забрани фойерверките, глобите стигат до 50 000 евро

Кипър забрани употребата на фойерверки поради "хаотичната обстановка в района" с войната в Иран и за "психическото спокойствие" на гражданите.

Нарушителите могат да бъдат глобени с до 50 000 евро. Издаването на разрешителни за закупуването, транспортирането и използването на фойерверки се преустановява временно, за неопределен срок, обявиха от компетентния за лицензирането на тези дейности Отдел по минно дело към Министерството на околната среда.

Решението е взето заради "събитията в по-широкия регион на Източното Средиземноморие и продължаващите конфликти в съседните страни", се посочва в съобщението, пише БНР.

Според него предприетата мярка е превантивна. Тя цели да гарантира "обществената сигурност и спокойствието на гражданите", като се избегне евентуална паника от шума от изстрелването на фойерверките.

Строга забрана за тези пиротехнически средства бе наложена в Кипър през април 2024 г. заради причинени от тях пожари. С приетите от парламента в началото на февруари законови изменения се засилва контролът върху използването на фойерверки. Глобите за незаконната им употреба се увеличават десетократно и максималната санкция вече е 50 000 евро.

Още по темата:

