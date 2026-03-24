Изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина
Във вторник в 24:00 часа българско време изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в секция извън страната в изборите за народни представители на 19 април 2026 г., напомнян от Централната избирателна комисия.
Желаещите да подадат електронно заявление за гласуване извън страната могат да го направят чрез интернет страницата на ЦИК на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ns19.04.2026/abroad/zayavlenie.
Близо 38 хиляди са подадените до момента заявления за гласуване извън страната.
Най-много са подадените заявления за Турция – над 8500, Великобритания – 6300, Германия – 4500, и почти 3000 – в САЩ, а само по едно – в Чили, Филипините и Доминиканска република. 51 са подадените заявления в Обединени арабски емирства и 11 в Израел.
