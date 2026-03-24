Облачно и дъждовно време обхваща страната

Облачно време и валежи от дъжд, предимно в южната половина на страната и около Стара планина, очакват българите днес. Максималните температури ще достигнат до 14 градуса, сочат данните от метеорологичната прогноза за деня.

Дъжд и разкъсана облачност

Атмосферното налягане остава малко по-ниско от средното за месец март и ще се задържи без съществена промяна. Над страната ще остане облачно, като по-интензивни и продължителни валежи ще паднат в района на Източните Родопи. В следобедните часове над северозападните части от страната облачността постепенно ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток, а температурите ще варират между 9 и 14 градуса. За София термометрите ще отчитат около 9 градуса.

Сняг по високите върхове

В планинските масиви времето ще бъде мрачно и облачно. Над 1000 метра надморска височина ще превалява сняг, а в по-ниските места валежите ще са от дъжд. Очаква се умерен до силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще достигне около 3 градуса, докато на 2000 метра ще бъде около минус 3 градуса.

Облачно по Черноморието

По морския бряг също ще преобладава облачно време, придружено от дъждове на много места. През първата половина на деня ще духа умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще се ориентира от изток. Максималните стойности на термометрите по Черноморието ще бъдат в интервала между 9 и 13 градуса.