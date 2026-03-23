Гюров изпраща два сигнала на БОЕЦ за проверка към МВР и МП

Служебният министър-председател Андрей Гюров се запозна с данните по два сигнала, свързани с възможно опорочаване на процедурата за избор на нов европейски прокурор. Това се съобщава на Фейсбук страницата на Министерския съвет. Материалите бяха предоставени на Гюров от Георги Георгиев от Гражданско сдружение „България обединена с една цел“ (БОЕЦ) по време на среща в Министерския съвет.

Всички данни от двата сигнала ще бъдат изпратени за проверка в Министерството на правосъдието и в Министерството на вътрешните работи, пише в публикацията.

Миналата седмица от правосъдното министерство казаха, че служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов създава работна група в министерството, която да извърши преглед, систематизиране и правен анализ на постъпили документи от сдружение БОЕЦ