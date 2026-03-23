КЗП разследва частно училище за незаконно вдигнати такси

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започна спешна проверка на частно езиково училище в София след поредица от сигнали за драстично повишаване на таксите за обучение. Институцията изисква категорични доказателства от ръководството за наличието на обективни икономически причини, които да оправдаят по-високите тарифи в условията на строг финансов контрол у нас.

Срок за обяснения

Инспекторите вече са посетили учебното заведение на място. Те са изискали от администрацията пълен набор от документи, които да хвърлят светлина върху ценообразуването. На ръководството са дадени пет работни дни, за да мотивира новите си такси. Ако разследването докаже, че повишението е спекулативно и лишено от реална икономическа логика, ще бъде съставен акт за административно нарушение и ще се пристъпи към налагане на санкция.

Солени глоби по Закона за еврото

Законодателството е безкомпромисно по отношение на ценовите промени в настоящия преходен период. От 8 август 2025 година до 8 август 2026 година в страната тече задължително двойно обозначаване на цените в левове и евро. Според Закона за въвеждане на еврото в Република България, всяко необосновано повишаване на цени на стоки и услуги през тази една година е строго забранено. При установяване на нарушение от страна на частното училище, имуществената санкция може да достигне колосалните 50 000 евро.