Румъния обявява петролна криза
Румънското правителство ще обяви извънредна кризисна ситуация на пазара на горива във вторник. Кабинетът на премиера Илие Боложан въвежда драстични мерки, включително таван на търговските надценки за бензина и дизела и спиране на свободния износ, съобщава агенция "Аджерпрес".
Завоят в политиката на Букурещ идва само седмица след като самият министър-председател обяви публично, че директен таван на цените е невъзможен заради строгите правила на Европейския съюз. Сега държавата прави опит да заобиколи рестрикцията, като лимитира печалбите по цялата верига на доставките на фона на растящото обществено недоволство и прогнозите на независими експерти за шоково поскъпване на дизела.
Блокада на износа
Според правителствената пресслужба новите защитни мерки ще важат за период от шест месеца. Износът и вътрешнообщностните доставки на бензин и дизел вече ще могат да се осъществяват единствено с предварително писмено съгласие от министерствата на икономиката и енергетиката. Мярката е създадена с опция за многократно удължаване с по три месеца, докато кризата не отмине.
"Търговската надценка за бензин, дизелово гориво и суровините, използвани за тяхното производство, ще бъде ограничена по цялата верига на икономическата дейност" – се посочва в официалното съобщение на правителството, като се избягва конкретика за точния процент на ограничението.
Промяна в състава на бензина
За да свали допълнително крайната цена на колонките, правителството прибягва и до технологични компромиси. По време на кризата ще бъде намалено задължителното количество биогориво, което се смесва с конвенционалния бензин, тъй като еко-добавките оскъпяват крайния продукт.
Министерствата на финансите, икономиката и енергетиката, съвместно със Съвета за конкуренция, започват масиран и постоянен мониторинг на петролния пазар в северната ни съседка.
