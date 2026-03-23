Най-голямата търсачка в света започна тихомълком да редактира труда на журналистите. Технологичният гигант Google провежда тестове на нова функция, при която алгоритъм с изкуствен интелект автоматично пренаписва заглавията на медиите в стандартните резултати от търсенето. Практиката вече предизвика остра реакция в гилдията, тъй като машината често изкривява фактите и генерира откровена дезинформация.

Манипулация под прикритието на експеримент

Американското издание The Verge първо уличи корпорацията в подмяната. Редакторите там установяват многократно, че техни статии се появяват в мрежата с напълно непознати заглавия, които никога не са писали. Изкуственият интелект не просто съкращава дълги изречения, а генерира изцяло нов текст, който често обръща смисъла на оригинала на 180 градуса.

Драстичен пример е материал на медията със заглавие "Използвах инструмента с изкуствен интелект 'мами във всичко' и той не ми помогна да измамя в нищо". Алгоритъмът на Google го компресира до подвеждащото "Инструмент с изкуствен интелект 'мами във всичко'", превръщайки една критична статия в евтина реклама на софтуера.

Шон Холистър: "Това е все едно книжарница да скъса кориците на книгите, които излага, и да смени заглавията им."

Корпоративният пиар срещу реалността

От централата на компанията се опитват да омаловажат скандала. Говорители на технологичния гигант определят действията си пред медиите като "малък и тесен експеримент", чиято единствена цел е да предложи "по-релевантни" резултати на потребителите.

Историята обаче показва коренно различна схема на действие. По абсолютно същия начин през 2025 година корпорацията започна да тества изкуствен интелект в информационния си поток Google Discover. Въпреки многобройните доказателства от независими експерти за разпространяване на фактологични грешки, през януари 2026 година компанията тихомълком превърна функцията в постоянна.

Кой носи отговорност за фалшивите новини

Най-сериозният проблем пред обществото остава пълната липса на прозрачност. Търсачката никъде не предупреждава ясно читателите, че виждат текст, генериран от машина, а не от автора на статията. Дребният предупредителен надпис е скрит дълбоко в допълнителните падащи менюта.

Ако алгоритъмът създаде фалшива новина или клевета чрез пренаписано заглавие, репутационният удар понася съответната медия, докато технологичната корпорация не носи абсолютно никаква правна отговорност. Подобен скандал вече избухна в края на 2024 година, когато системата на Apple изопачи до неузнаваемост новини на британската обществена медия BBC, принуждавайки ръководството ѝ да поиска официално спиране на функцията.

Докато технологичните монополисти продължават да налагат своите алгоритми без съгласието на авторите, потребителите на интернет остават изложени на все по-голям риск от дигитални манипулации