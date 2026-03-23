От заплахи до отстъпление: Тръмп спира ударите по Иран
Доналд Тръмп обяви в понеделник, че Съединените щати ще преустановят всички военни удари по иранската енергийна инфраструктура за пет дни, след това, което той определи като „много добри и продуктивни разговори“ с Иран, насочени към пълно разрешаване на конфликта в Близкия изток. Тръмп подчерта, че разговорите са били подробни, задълбочени и конструктивни, и че паузата ще остане в сила, докато дискусиите продължават. „Поръчах на Министерството на войната да отложи всякакви военни удари по ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, при условие че текущите срещи и дискусии бъдат успешни“, написа той в Truth Social.
Новината идва в края на 48-часовия срок, който Тръмп беше поставил на Иран да отвори Ормузкия проток. При неспазване на условието от страна на Иран, САЩ заплаши с удари по ирански електроцентрали, което би означавало значителна ескалация на конфликта. Иран отговори с предупреждение, че всяка атака по иранските крайбрежия или острови ще доведе до разполагането на мини в Персийския залив, заплашвайки жизненоважен маршрут, през който преминава една пета от световния петрол.
Новината за отлагането на ударите предизвика незабавна реакция на глобалните пазари, като цените на суровия петрол паднаха с около 10 процента след изявлението на Тръмп, отразявайки облекчението на пазара от потенциално деескалиране на напрежението в Близкия изток.
През уикенда напрежението в региона се засили. Ирански официални лица заплашиха с атаки по енергийни и петролни съоръжения в Близкия изток и в Израел, докато насилието продължи в няколко държави. Иранските държавни медии съобщиха за въздушни удари в Техеран, а Саудитска Арабия прихвана две балистични ракети, насочени към Рияд. Междувременно броят на загиналите в Иран и Ливан от началото на войната вече надхвърля хиляди.
Посланието на Тръмп в Truth Social уточни, че временната пауза в ударите се основава на положителния тон на разговорите и ще продължи, докато срещите се провеждат през седмицата. Въпреки че президентът по-рано отхвърли формално примирие, заявявайки, че е отворен за диалог, но не и за прекратяване на огъня, решението за отлагане на атаките представлява значителна деескалация след дни на високо напрежение между САЩ и Иран. Петте дни пауза са предназначени да позволят на двете страни да продължат преговорите, като се избягва незабавна военна ескалация.
Ситуацията остава нестабилна, като регионалните заплахи и продължаващите военни операции в Иран, Израел, страните от Залива и Ливан продължават да представляват сериозен риск за стабилността в Близкия изток, дори при временно стабилизиране на пазара на петрол.
Още по темата:
