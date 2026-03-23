МВР проверява дали Петьо Петров - Еврото е арестуван в Белград
Българското правителство изпрати официално запитване до сръбската столица във връзка с евентуалното задържане на бившия следовател Петьо Петров, известен с прякора си Еврото. Това съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, цитиран от БТА.
Очакват се данни от Сърбия
Към момента родната полиция не разполага с категорична информация дали издирваното лице се намира в ръцете на органите на реда в съседната държава.
"Не можем нито да потвърдим, нито да отречем, че бившият следовател Петьо Петров е бил задържан в Белград. Направили сме нашата заявка до колегите, които да ни потвърдят доколко е вярна тази информация", заяви Емил Дечев пред журналисти.
Нова техника за границата
Служебният вътрешен министър направи коментара си по време на официално събитие за получаване на ново специализирано оборудване и техника за нуждите на Главна дирекция "Гранична полиция".
Емил Дечев гарантира, че веднага щом отговорът от сръбските власти пристигне у нас, МВР ще оповести събраните данни публично пред обществото.
- » Отварят досиетата на Пепи Еврото и Нотариуса
- » Бившата на Пепи Еврото за златото на Златанови: 5 кг - за Гешев, 1 кг - за Митко, личо го делих
- » Съдът отмени сериозни данъчни задължения на бившата жена на Петьо Еврото