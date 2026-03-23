  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +7 / +11
Варна: +8 / +10
Сандански: +10 / +14
Русе: +9 / +11
Добрич: +7 / +10
Видин: +8 / +9
Плевен: +7 / +9
Велико Търново: +6 / +8
Смолян: +1 / +4
Кюстендил: +5 / +9
Стара Загора: +6 / +8

МВР проверява дали Петьо Петров - Еврото е арестуван в Белград

  • Сподели в:
  • Viber
A A+ A++ A

Българското правителство изпрати официално запитване до сръбската столица във връзка с евентуалното задържане на бившия следовател Петьо Петров, известен с прякора си Еврото. Това съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, цитиран от БТА.

Очакват се данни от Сърбия

Към момента родната полиция не разполага с категорична информация дали издирваното лице се намира в ръцете на органите на реда в съседната държава.

"Не можем нито да потвърдим, нито да отречем, че бившият следовател Петьо Петров е бил задържан в Белград. Направили сме нашата заявка до колегите, които да ни потвърдят доколко е вярна тази информация", заяви Емил Дечев пред журналисти.

Нова техника за границата

Служебният вътрешен министър направи коментара си по време на официално събитие за получаване на ново специализирано оборудване и техника за нуждите на Главна дирекция "Гранична полиция".

Емил Дечев гарантира, че веднага щом отговорът от сръбските власти пристигне у нас, МВР ще оповести събраните данни публично пред обществото.

#Пепи Еврото

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?