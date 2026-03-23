НСИ отчита двуцифрен ръст на разходите на работодателите за труд

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 13,9 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. по предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). В индустрията увеличението е с 11,8 на сто, а в услугите - с 14,8 на сто.

Справка в НСИ показва, че годината започна с ръст на разходите на работодателите за един отработен час от 12,4 на сто на годишна база също по предварителни данни, като в индустрията увеличението беше с 14,1 на сто, а в услугите - с 11,8 на сто.

През четвъртото тримесечие на миналата година НСИ отчита най-висок ръст на общите разходи за труд в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ - с 22,5 на сто, „Строителство“ - с 20,1 на сто, и „Административни и спомагателни дейности“ - със 17,2 на сто.

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 13,8 на сто, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 14,3 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 23,5 на сто за сектор „Операции с недвижими имоти“ до 3,6 на сто за сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

