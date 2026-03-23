СМО: Климатът на Земята излиза извън контрол

Нашата планета поглъща много повече топлинна енергия, отколкото успява да отдели обратно в космоса, а рекордният енергиен дисбаланс води до безпрецедентно загряване на океаните. Световната метеорологична организация отчита изключително тревожни данни за климатичната криза, породена от емисиите на парникови газове, предава "Би Би Си".

Учените предупреждават, че естествената фаза на затопляне, известна като Ел Ниньо, която се очаква да започне по-късно през годината, носи огромен риск от нови топлинни рекорди. В отговор на критичния доклад Организацията на обединените нации призова за незабавен глобален преход от изкопаеми горива към възобновяема енергия.

"Планетата Земя се намира отвъд своите граници. Всеки ключов климатичен индикатор мига в червено" – заяви Антонио Гутериш в официално видеообръщение, добавяйки, че енергийната трансформация е единственият път към осигуряване на глобална сигурност.

Рекорден енергиен дисбаланс

Последните 11 години се класират като най-топлите в историята на Земята от началото на измерванията през 1850 година насам. През изминалата 2025 година средните температури на въздуха в световен мащаб достигнаха с 1,43°C над тези от прединдустриалната епоха. Временното захлаждане от природния феномен Ла Ниня предотврати още по-големи рекорди, но годината въпреки това остана една от трите най-горещи в статистиката.

Количеството допълнителна топлинна енергия, поглъщана от Земята, показва, че климатът се променя с ускорени темпове. Този енергиен дисбаланс достигна нов абсолютен връх, като основна причина за него са задържащите топлината парникови газове. Нивата на въглероден диоксид в атмосферата удариха най-високите си стойности от поне два милиона години насам вследствие на човешката дейност.

Океаните поемат основния удар

Допълнителната енергия затопля директно световния океан, което вреди катастрофално на морските екосистеми, предизвиква по-интензивни бури и ускорява покачването на морското равнище. Топлината, акумулирана в горните два километра на океана, счупи всички досегашни рекорди. За последните две десетилетия водните басейни се затоплят двойно по-бързо в сравнение с края на миналия век. В същото време ледниците отчитат една от петте си най-лоши години, а морският лед на двата полюса се движи около рекордно ниски нива.

"Човешките дейности все повече нарушават естественото равновесие. Ще живеем с тези последици стотици и хиляди години", обясни Селест Сауло, цитирана от британската медия.

Заплахата от новия Ел Ниньо

Покачващите се температури вече дават тежки отражения в различни части на света. Югозападната част на Съединените американски щати в момента се намира в плен на невиждана за сезона гореща вълна, като температурите на места надхвърлят 40°C – с около 10-15 градуса над обичайното. Климатолозите категорично свързват интензивността на тази аномалия с предизвиканите от човека промени.

Изследователите наблюдават внимателно процесите в Тихия океан, тъй като дългосрочните прогнози сочат формиране на затопляща фаза на Ел Ниньо през втората половина на 2026 година. В комбинация с фоновото затопляне, феноменът може да тласне температурите до напълно непознати граници през следващата година.

"Ако преминем към Ел Ниньо, ще видим отново повишаване на глобалната температура и потенциално нови рекорди", коментира Джон Кенеди от Световната метеорологична организация.