Има ли спекулация с цените на торовете?

Има ли спекулация с цените на торовете?
Заради вариращите цени на горивата двата големи завода за торове в страната умишлено задържат стоката си, като изчакват по-висока печалба, сигнализират производители на зеленчуци в Пазарджик.

Според собственика на най-голямата оранжерия в региона Иван Кабуров, държавните институции незабавно трябва да извършат проверка и да пресекат спекулата

"Миналата седмица азотните торове се увеличиха с над 80 до 100%. Не се знае другата седмица как ще бъдат. Без азотни торове просто растенията не могат да съществуват. В момента задържат азотни торове, за да може да ги реализират за друга седмица или на утрешния ден на по-висока цена. Газта не беше толкова увеличена. Азотните торове се произвеждат от газ. Торовете се увеличиха със страшно много и просто ги няма на пазара. Бързо трябва органите да се самосезират, да отидат и да проверят двата торови завода в България и да излязат с обяснение пред земеделските производители защо няма азотен тор на пазара и защо той е толкова увеличен за една седмица. Това си е чиста спекула, която управляващите я виждат, но ние сме оставени в една неравностойна конкуренция със спекулата и със сивия сектор".

