Заради растящите заплахи за сигурността: Белгия връща военните патрули по улиците
От днес Белгия връща военните патрули по улиците заради растящите заплахи за сигурността, съобщиха местни медии.
Предвижда се до 200 военни да подпомагат полицейските екипи в продължение на три месеца. Подобна мярка бе приета след атентатите в Брюксел през 2016 г., чиято десета годишнина бе отбелязана вчера.
Шофьор се опита да вреже колата си в пешеходци в Антверпен
Макар в началото да изглеждаше като опит за нападение, по-вероятно е да става дума за инцидент с пиян шофьор
Първоначално военните ще патрулират в Брюксел, Антверпен и Лиеж, където наскоро имаше посегателство срещу синагога.
Основната задача ще бъде охраната на обекти, свързани с еврейската общност, както и противодействие на разпространението на наркотици и общата престъпност. Войниците ще бъдат изпратени за охраната на гари, училища и метрото.
В тази трудна обстановка със сигурността държавата трябва да приложи цялата си мощ, коментира вътрешният министър Бернар Кентен на фона на последните събития в Близкия изток. От юли се предвижда общият брой на патрулиращите да бъде ограничен до 90 военни.
