  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +7 / +11
Варна: +8 / +10
Сандански: +10 / +14
Русе: +9 / +11
Добрич: +7 / +10
Видин: +8 / +9
Плевен: +7 / +9
Велико Търново: +6 / +8
Смолян: +1 / +4
Кюстендил: +5 / +9
Стара Загора: +6 / +8

Заради растящите заплахи за сигурността: Белгия връща военните патрули по улиците

  • Сподели в:
  • Viber
Заради растящите заплахи за сигурността: Белгия връща военните патрули по улиците
A A+ A++ A

От днес Белгия връща военните патрули по улиците заради растящите заплахи за сигурността, съобщиха местни медии.

Предвижда се до 200 военни да подпомагат полицейските екипи в продължение на три месеца. Подобна мярка бе приета след атентатите в Брюксел през 2016 г., чиято десета годишнина бе отбелязана вчера.

Първоначално военните ще патрулират в Брюксел, Антверпен и Лиеж, където наскоро имаше посегателство срещу синагога.

Основната задача ще бъде охраната на обекти, свързани с еврейската общност, както и противодействие на разпространението на наркотици и общата престъпност. Войниците ще бъдат изпратени за охраната на гари, училища и метрото.

В тази трудна обстановка със сигурността държавата трябва да приложи цялата си мощ, коментира вътрешният министър Бернар Кентен на фона на последните събития в Близкия изток. От юли се предвижда общият брой на патрулиращите да бъде ограничен до 90 военни.

#Белгия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?