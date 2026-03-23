Естетични процедури причиняват некроза при грешно инжектиране

Поставянето на дермални филъри крие сериозни рискове от некроза и необратимо отмиране на лицевите тъкани, съобщава специализираният портал svetatnazdraveto.bg. Популярните естетични процедури за изглаждане на бръчки и уголемяване на устни могат да доведат до тежки усложнения, ако материалът блокира кръвообращението. Най-стряскащата последица от подобна медицинска грешка е трайната слепота.

Механизъм на съдовото запушване

Некрозата представлява необратима смърт на тъканите, която настъпва при прекъсване на кръвоснабдяването. Според медицинските специалисти, проблемът възниква, когато филърът попадне директно в кръвоносен съд или иглата го прободе, предизвиквайки кръвоизлив и отклоняване на кръвния поток. Съществува и риск от прекомерно инжектиране на материал, който притиска артериите отвън и напълно спира притока на кръв към клетките.

Първи признаци на тъканна смърт

Симптомите на некрозата изискват незабавна медицинска реакция. Кожата в засегнатия участък придобива син или лилав оттенък, появяват се гнойни образувания и люспи, а в тежките случаи тъканта буквално почернява. Процесът е съпроводен с изключително силна болка след преминаване на упойката. При интервенции в областта на носа се наблюдава неестествено подуване и тъмни петна, докато при устните алармиращи са продължителното парене и белите пустули около мястото на убождане.

Рискът от трайна слепота

Най-критичното усложнение настъпва, когато филърът блокира артериите, които захранват ретината. Ако запушването не бъде отстранено в рамките на час и половина (60 до 90 минути), пациентът губи зрението си напълно и завинаги. Експертите съветват хората да следят зорко за зрителни смущения веднага след естетичната процедура.

Възможностите за спасяване на лицето зависят от бързината на реакцията. Медиците прилагат инжекции с хиалуронидаза – специфичен ензим, който бързо разгражда филърите, направени от хиалуронова киселина. За разширяване на кръвоносните съдове и стимулиране на кръвообращението се използва нитроглицеринова паста. Ако процесът на некроза е напреднал необратимо, се налага хирургичен дебридман – изрязване и отстраняване на мъртвата плът, съчетано с продължително лечение с антибиотици срещу инфекции.

За избягване на подобни катастрофални сценарии, специалистите препоръчват задължителен избор на лицензирани клиники и квалифицирани лекари с отлични познания по лицева анатомия, които използват сертифицирани продукти.