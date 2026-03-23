Диана Русинова: МВР крие по 100 жертви на пътя годишно

Министерството на вътрешните работи изкуствено занижава броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия у нас, като използва спорна методика за отчитане. Това обяви председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова в предаването "Извън сценария" по "Телевизия Евроком". Експертът твърди, че държавата ежегодно изключва около 100 души от черната статистика.

"МВР използва методика, с която годишно отписва около 100 жертви от статистиката", заяви Диана Русинова, като уточни, че ведомството не брои катастрофите по време на гонки с мигранти, инцидентите с участието на военни колони или трагедиите, породени от внесло се влошаване на здравословното състояние на шофьорите.

Липсващ асфалт по магистрала "Европа"

Освен манипулираната статистика, страната ни страда от критично ниско качество на пътните настилки. Проверки на Северната скоростна тангента, която е част от автомагистрала "Европа", доказват липсата на 4 сантиметра от най-горния слой асфалт. Експертизите показват, че в участък от 4 километра напълно липсва и задължителната циментова стабилизация.

Пробите са инициирани от бившия регионален министър арх. Иван Шишков, който системно критикуваше забавянето на инфраструктурните проекти. Въпреки категоричните данни от изследванията, нито един ресорен министър до момента не е предал нарушенията на прокуратурата.

Сигнали без резултат

Още през август 2023 година Европейският център за транспортни политики изпраща подробен сигнал до държавното обвинение. Той е подкрепен от експертиза в обем от 500 страници, изготвена от специалисти от Хърватия и Австрия. Според Русинова обаче реакция от институциите липсва. Практиката показва, че прокуратурата често прекратява подобни жалби с аргумента за изтекла давност.

Рискът за шофьорите се увеличава драстично от наличието на полиран асфалт, който не осигурява нужното сцепление на гумите. Подобни участъци масово преобладават в Северозападна България, където настилката се разрушава бързо след некачествени ремонти. Данните сочат, че над 70% от пътищата в страната вече са в края на експлоатационния си живот и се нуждаят от спешна подмяна на износващия слой.

Тежки инфраструктурни дефицити експертите откриват и по Околовръстното шосе на Пловдив. В участък от едва три километра там са картотекирани над 260 опасни точки. Диана Русинова напомни, че именно лошото състояние на пътя е основната причина за жестоки трагедии като тази край Своге, при която загинаха 20 души. Съдебният процес за катастрофата от 2018 година продължава да се гледа на първа инстанция.