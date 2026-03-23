Държавата отпуска близо 3 милиона евро срещу черната златка

Държавата ще осигури бюджет от точно 2,7 милиона евро за борба с вредителя черна златка. Средствата са договорени след среща на бранша със служебния министър на земеделието Иван Христанов и заместник-министър Ивана Мурджева, като парите ще бъдат разпределени чрез помощ за пролетните пръскания.

Очаква се приемът на заявления да стартира през втората половина на април, съобщиха от Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ).

Разширен обхват на субсидиите

Финансирането е осигурено в рамките на втория удължителен бюджет, който Народното събрание прие окончателно в средата на март, поради липсата на гласуван редовен държавен бюджет за 2026 година.

Целта на финансовата инжекция е да подпомогне земеделските производители в усилията им да ограничат разпространението на един от най-опасните вредители за родното овощарство. От браншовата камара посочват, че проблемът с черната златка придобива мащабни размери, а десетки стопани вече са изправени пред тежки загуби и дори принудително изкореняване на цели овощни градини.

"Това е важна стъпка в правилната посока, но далеч не е достатъчна. Необходими са устойчиви и дългосрочни мерки, които да гарантират оцеляването на сектора", заявиха от ръководството на БКПЗ.

Искания за цялостна стратегия

При внасянето на редовния държавен бюджет за 2026 година от организацията ще настояват за значително увеличение на средствата за борба с вредителя. Експертите от камарата призовават за разработване на цялостна държавна стратегия за овладяване на популацията на насекомото.

Миналия месец Министерството на земеделието разшири обхвата на националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период, като официално включи в нея и бръмбара черна златка (Capnodis tenebrionis). Мярката беше наложена заради постепенното разширяване на територията му на разпространение и зачестилите нападения над родните насаждения.