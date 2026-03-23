Туризъм за всички: В Гърция раздават ваучери за почивка

Платформата за кандидатстване по популярната гръцка програма „Туризъм за всички 2026" се очаква да стартира всеки момент. Инициативата цели да стимулира вътрешния туризъм, като предостави финансова подкрепа за почивки на хиляди правоимащи, между които и българи, чрез дигитални ваучери, предаде кореспондентът на „24 часа“.

Програмата е насочена към граждани, които отговарят на специфични подоходни и социални критерии. Сумите на ваучерите са разпределени по следния начин:



200 евро: Основната сума за по-голямата част от одобрените лица.

300 евро: За пенсионери, многодетни семейства (с 3 и повече деца) и самотни родители.

400 евро: За лица с трайни увреждания над 67%.

600 евро: Максималната сума, предназначена за бенефициенти с увреждания, избрани чрез жребий.

Одобрените кандидати ще получат дигитална дебитна карта, която може да се използва за настаняване в хотели, къмпинги и други туристически обекти в Гърция. Ваучерите ще са валидни за два периода през 2026 г. Всички неизползвани средства по картите ще изтекат автоматично на 31 декември 2026 г.

Сумата покрива само разходи за настаняване. Разходи за транспорт (фериботни билети, гориво) или храна не са обект на субсидията, която може да бъде изразходвана наведнъж или на части при различни доставчици на туристически услуги до края на годината.

Заявленията ще се подават изцяло онлайн през портала vouchers.gov.gr. Тъй като броят на ваучерите е ограничен, крайните получатели ще бъдат определени чрез електронна томбола след затваряне на платформата.

За българските граждани ситуацията с програмата „Туризъм за всички 2026" в Гърция зависи изцяло от техния статут на пребиваване. Право на ваучер имат само тези български граждани, които живеят постоянно в Гърция и притежават гръцки данъчен номер (AFM) и кодове за системата Taxisnet. Програмата се базира на облагаемия доход, деклариран пред гръцката приходна агенция (AADE). Този, който работи и плаща данъци в Гърция, отговаря на условията.