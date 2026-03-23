Синоптик: Не прибирайте ските и зимните гуми

Пролетта ще напомни за зимния си характер през следващите седмици, като се очакват нови валежи от дъжд и дори сняг на определени места. Това обяви в сутрешния блок на БНТ главният асистент доктор Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Кратко слънце преди застудяването

Сряда и четвъртък ще предложат сравнително високи температури и приятни слънчеви часове, но веднага след това предстои рязка промяна във времето. Студен атмосферен фронт ще донесе сериозно понижение на градусите. Синоптикът посъветва шофьорите да не прибързват с подготовката на автомобилите си за летния сезон.

"Не бързайте да си сменяте и зимните гуми", призова категорично Стойчева в ефира на националната телевизия.

Сняг през април

Началото на следващия месец ще бъде подчертано дъждовно, а в някои райони на страната валежите ще преминат в сняг.

"Не хвърляйте и ските, сняг също ще има", предупреди експертът от НИМХ. Тя обясни, че навлизаме в период на по-ниски температури, но успокои гражданите, че през втората половина на април атмосферните процеси ще се стабилизират и времето ще бъде далеч по-спокойно.

Времето и изборите

Попитана за метеорологичните условия по време на предстоящия парламентарен вот в България, синоптичката обясни, че все още е твърде рано за прецизна прогноза за 19 април. В типичния си стил тя завърши темата с лека шега за обществените нагласи, като отбеляза, че времето винаги е дежурният виновник за всичко, "както и ще бъде тогава за изборните резултати".