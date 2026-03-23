Заразените деца с морбили не са били ваксинирани
Стана ясно, че седем от осемте деца, които се били заразени с морбили, не са били ваксинирани.
Според д-р Кремена Памакова, шеф на отдел "Надзор на заразните болести" в МЗ, около 90% от децата у нас са имунизирани срещу морбили.
Медицинският специалист подчерта, че инфекцията изисква над 95% обхват на ваксината и това е нещото, към което се стреми всяка една държава.
“И неслучайно всяка година всяка държава докладва до къде е стигнал нейният имунизационен обхват - регистрацията на случаите, за да знаем дали вървим към елиминация или не на това заболяване. Данните, които имаме за предходната година, че в България пак казваме, това са първоначални данни обхватът с първата доза е около 89%”, обясни пред БНТ д-р Памакова.
Най-четено от Здраве
Проф. Кантарджиев: Вирус с гърчове мъчи децата21:00 17.03.2026 | Здраве
Втора пловдивчанка донесе чикунгуня от Сейшелите09:45 17.03.2026 | Здраве
