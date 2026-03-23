Париж остава червен: Левите във Франция запазват позициите си, крайната десница постигна символични победи

Местните избори във Франция предоставиха смесен резултат за политическата сцена в страната в неделя, като дадоха ранна представа за баланса преди президентските избори през 2027 г. В столицата социалистът Еманюел Грегуар спечели срещу консервативната Рашида Дати, гарантирайки, че Париж остава под контрол на лявото, след като кмета Ан Хидалго реши да не се кандидатира за нов мандат. Грегуар, на 48 години и бивш заместник на Хидалго, получи около 51 процента от гласовете, побеждавайки както Дати, така и съперничката от крайната левица София Чикиру. Неговата победа бележи продължение на 25 години управление на левицата в града и осигурява символичен мандат за прогресивна визия за Париж, с акцент върху зелени инициативи, социално жилищно строителство и градско обновление.

Извън Париж, лявото също запази позиции в няколко големи града. Социалистическият кмет Беноа Пайан бе преизбран в Марсилия, а Зеления кмет Грегори Дусе бе преизбран в Лион след оспорвано състезание, усложнено от последната минута от крайната левица. Като цяло социалистите се представиха силно в регионалните градове, сигнализирайки за възраждане на традиционното ляво влияние.

За крайната десница картината е по-различна. Лидерът на Националното обединение (RN) Джордан Бардела отбеляза местни успехи на партията, запазвайки контрола върху Перпинян и печелейки по-малки общини. Най-значимата символична победа бе в Ница, където Ерик Сиоти, бивш политик от основното дясно, сега съюзен с RN, спечели кметството, давайки контрол на крайнодесни сили над петия по големина град във Франция. Въпреки това RN не успя да постигне успехи в ключови цели като Марсилия, Тулон и Ним, което показва ограниченията на влиянието ѝ в градските райони.

Основното дясно и центристките сили отчетоха смесени резултати. Бившият премиер Едуар Филип бе преизбран в Ле Авър, подсилвайки позицията си като потенциален кандидат за президентските избори през 2027 г. Междувременно центристкият алианс на президента Еманюел Макрон отбеляза символична победа в Бордо, където кандидатът на Ренесанс Томас Казена победи Зеления кмет Пиер Юрмик. В същото време бившият премиер на Макрон, Франсоа Байру, загуби в По, демонстрирайки уязвимости в по-широкия президентски лагер. Избирателната активност във Франция достигна 48,1 процента към 17:00 ч., по-висока от нарушените от COVID-19 избори през 2020 г., но все още под нивата отпреди пандемията.

Изборите подчертават както непрекъснатост, така и промяна. В Париж Грегуар се представи като наследник на Хидалго, обещавайки стил на управление „тясно свързан с хората“. Той подчерта града като „сърце на съпротивата“ срещу дясното и крайнодесните сили, като същевременно сподели собствената си история за оцеляване след сексуално насилие, за да демонстрира ангажимента си към безопасността на децата. Грегуар сигнализира за продължаване на градските политики за опазване на околната среда, разширяване на инфраструктурата за колоездене и подобряване на социалните жилища, като същевременно обеща да се справи с недоволството от пътните ремонти, общинския дълг и скандалите в училищата.

Резултатите от местните избори илюстрират по-широките контури на политическата сцена във Франция: ляво, което все още може да контролира ключови градски центрове, крайна десница с растящо, но географски неравномерно влияние, устойчиво основно дясно и центристки алианс с променливи местни успехи. Въпреки че резултатът не предлага ясна прогноза за президентските избори през 2027 г., той подчертава продължаващата фрагментация и предизвикателствата пред партиите при формиране на стабилни коалиции в конкурентна и поляризирана среда.