Либералите на Голоб печелят с минимална преднина в Словения, започват преговори за коалиция

Действащият словенски премиер Роберт Голоб обяви победа след оспорван парламентарен вот, като предварителните резултати показват, че неговата либерална формация изпреварва минимално консервативния блок, воден от Янез Янша.

Голоб, който навлезе в политиката като външен кандидат и зае поста през 2022 г., ръководи централно-лява коалиция в държавата членка на ЕС с около два милиона души население. Изборният процес се проведе при засилено напрежение и изключително оспорвана надпревара, допълнително усложнена от твърдения за чуждо влияние, свързани с тайно записани видеа, предполагащи корупция в администрацията му. Властите проверяват дали израелската фирма Black Cube е участвала в създаването и разпространението на материалите.

С почти всички преброени бюлетини, партията на Голоб получи 28,62% от гласовете, малко пред консерваторите на Янша с 27,95%. Това се равнява на 29 места срещу 28 в 90-местния парламент на Словения, оставяйки баланса на властта много крехък и зависещ от преговорите за коалиция. Обращайки се към поддръжниците си, Голоб определи резултата като победа за демократичните ценности, обещавайки да работи за по-силно бъдеще и подчертавайки, че суверенитетът на Словения няма да бъде повлиян от външни актьори. Той също така сигнализира готовност да проведе разговори с всички политически сили.

Янша, трикратен премиер и политически ветеран, близък до унгарския лидер Виктор Орбан, определи изборите като референдум за корупцията, като се позова на скандала с изтеклите записи. Въпреки че призова за пълно преброяване на гласовете, той също изрази нежелание да ръководи това, което определи като слаба управляваща коалиция.

Общата парламентарна картина остава фрагментирана, с няколко по-малки партии, влезли в законодателния орган, включително антиелитна група и консервативна формация, основана от бивш съюзник на Янша. Анализатори очакват, че това разпокъсано разпределение ще усложни усилията за съставяне на стабилно правителство.

По време на мандата си Голоб осъществи реформи, включително легализиране на еднополовите бракове, и позиционира Словения сред малкото страни в ЕС, които определиха действията на Израел в Газа като геноцид. В контраст, кампанията на Янша подчерта традиционните ценности, националната идентичност и обеща да ограничи държавното финансиране за организации, които счита за политически ориентирани НПО. Предишното му управление бе подложено на продължителни протести и критики от Брюксел за проблеми с върховенството на закона.

Изборната кампания бе засенчена от появата на тайно записани видеа, предполагащи, че посредници обсъждат начини за влияние върху правителствените решения. Организация от гражданското общество, заедно с разследващи журналисти и изследователи, свързаха материалите с Black Cube и предположиха връзки с политическата кампания на Янша. Въпреки че Янша призна контакт с представител на фирмата, той отрече участие в записите.

Общественото мнение изглежда разделено на изборните секции в столицата Любляна. Някои избиратели изразиха разочарование от неизпълнени обещания и призоваха за политическа промяна, докато други показаха задоволство от текущия курс и отхвърлиха скандала като неприятен. Голоб призова Европейския съюз да разгледа твърденията за външна намеса, докато словенските власти продължават разследването за произхода и целите на записите.