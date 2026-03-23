Грешка в системата на МВР остави шофьор без книжка

Служители на Пътна полиция оставиха шофьор без книжка и регистрационни номера заради техническа грешка в административната информационна система на Министерството на вътрешните работи. Изрядният водач е бил спрян за рутинна проверка, при която таблетите на патрула са показали пълна липса на контролни точки.

Абсурд на пътя

Инцидентът се разиграва по време на стандартна спирка на пътя. След извършена електронна справка полицаите установяват, че водачът е с изчерпан лимит от контролни точки и веднага пристъпват към налагане на санкции.

"Попитах полицаите защо. Те казаха, че на таблета излизат нула контролни точки. Връчиха ми заповед за принудителна административна мярка, което означава, че ми взимат номерата и книжката за шест месеца", разказва потърпевшият, цитиран от NOVA.

Мъжът се оказва в безизходица и се налага да извика приятел, който да прибере автомобила му, тъй като той вече няма законово право да седне зад волана.

Системата е виновна

Малко по-късно независима проверка доказва, че шофьорът има налични контролни точки в талона си и никога не е трябвало да бъде санкциониран. От полицията дават обяснение, че информацията в таблетите на патрулите се подава автоматично от административна информационна база данни, която в конкретния случай е генерирала грешни стойности.

"Най-големият проблем е, че няма къде да си провериш точките, освен да отидеш на гишето", възмущава се водачът.

Той алармира за друг сериозен риск – издадената заповед за принудителна мярка продължава да съществува формално в електронните масиви на институцията. Опасенията му са, че ако документът не бъде официално отменен, при всяка следваща проверка той отново ще бъде третиран като нарушител.