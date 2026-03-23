„Тренд“: 5+1 формации в парламента, ако изборите бяха днес

Декларираната избирателна активност за предстоящите избори стои без промяна в сравнение с предишното проучване на "Тренд" през февруари. 59% от пълнолетните българи, живеещи на територията на страната, заявяват, че ще упражнят правото си на глас на парламентарните избори.

Това сочат резултати от публикувано днес социологическо проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа", посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори, и проведено между 13 и 19 март 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 пълнолетни.

Според декларираната избирателна активност ще можем да очакваме около 3 милиона и 100 хиляди български граждани пред урните на 19 април.

"Прогресивна България" остава лидер в подредбата с 31,1% подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват на предстоящите избори. Втора е ГЕРБ с 19,7%, а на трета позиция са ПП-ДБ с 11,8%. Плътно зад тях стои ДПС с 10,5%, а "Възраждане" е на пета позиция с 7,9%. БСП-ОЛ остава точно на ръба на парламентарната бариера с 4% подкрепа сред гласуващите.

Под черта остава МЕЧ с 3,2%. На електоралната карта се появява през този месец и формацията около Николай Попов "Сияние" с 2,9%. След нея се нареждат "Има такъв народ" (2,6%), АПС (1,7%) и "Величие" (1,5%).

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с "не подкрепям никого", който е 1,7%.

