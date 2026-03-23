Започват безплатни прегледи за туберкулоза

В периода 23–27 март 2026 г. ще се проведе Седмица на отворените врати за безплатни прегледи за туберкулоза в Клиниката по пневмология на УМБАЛ „Свети Георги“.

Инициативата е по повод Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март, който тази година се провежда под мотото „Да! Ние можем да спрем туберкулозата.

Посланието на кампанията е призив за активни действия и надежда, че е възможно да се обърне ходът на епидемията дори в предизвикателна глобална среда.

По този повод и в Пазарджик се организират безплатни скринингови прегледи за болестта. Те ще се извършват всеки делничен ден от 23 до 27 март, за времето от 08:00 до 12:00 часа в Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев“ – Пазарджик.