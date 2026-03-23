  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +7 / +11
Варна: +8 / +10
Сандански: +10 / +14
Русе: +9 / +11
Добрич: +7 / +10
Видин: +8 / +9
Плевен: +7 / +9
Велико Търново: +6 / +8
Смолян: +1 / +4
Кюстендил: +5 / +9
Стара Загора: +6 / +8

Почитаме мощен светец: Не местете нищо у дома, лоша поличба е

  • Сподели в:
  • Viber
A A+ A++ A

Православната църква отбелязва Св. Лидия на 23 март. Празникът се чества и на 20 май заради разликата в календара между православни и католици.

За Св. Лидия се твърди, че е първата християнска мъченица в Европа. Според по-широко разпространената версия за живота й, тя е живяла през I в. от н.е. - била бедна жена, която продавала платове, и пострадала заради вярата си в Христа. В друго житие на Лидия пък се казва, че е била съпруга на богат човек - съветник на император Адриан (117 - 138 г.), и двойката имала двама синове.

Лидия посетила беседа на апостол Павел по време на негова мисия в града, в който живеели, поканила го в дома си, и после тя и мъжът й приели християнската вяра. Заради това семейството било подложено на репресии и заплатило за вярата си със смърт.

#българска църква

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?