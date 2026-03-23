Светослав Бенчев: Дизелът удари 1.60 евро

Цените на горивата понасят тежък удар заради ескалацията на военния конфликт в Иран, като на места дизелът вече достига 1.60 евро. Въпреки кризата стойностите по родните бензиностанции остават с около 50 цента по-ниски от средните в Европейския съюз. Това обяви председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев, цитиран от bTV.

Очакват се действия от правителството

Според експерта пазарът е в напрегнато очакване на реакция от страна на държавата, но решението кога и как да се действа е изцяло в ръцете на управляващите. "Кога ще се активират мерките на правителството - зависи от тях", категоричен е председателят на асоциацията.

Той специално подчерта, че държавните резерви от горива имат стратегическо предназначение и не са инструмент, който може да бъде използван за изкуствено регулиране на цените по бензиностанциите.

Грешки за милиони

Бенчев не спести критики към предишните опити за държавна намеса, припомняйки, че те са стрували изключително скъпо на хазната, без да постигнат оптимален ефект.

"Според ЕК предишната мярка за горивата беше безразборна, а ни струваше 200 милиона лева. Сегашната мярка ще струва по-малко на бюджета", обясни експертът, изразявайки надежда за по-адекватен и прецизен подход от страна на институциите в настоящата кризисна ситуация.