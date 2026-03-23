  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бойко Борисов: Вдигам 150 килограма от лежанка

  • Сподели в:
  • Viber
A A+ A++ A

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов влезе в ролята на фитнес легенда по време на телевизионно интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо. В откровен разговор бившият премиер остави политиката на заден план, за да се похвали със завидна, макар и трудно проверима, физическа сила.

"Мислеха, че има фотошоп"

Връщайки се към годините, когато спортните му изяви бяха по-често отразявани от медиите, Борисов си спомни с носталгия за коментарите относно физиката му.

"Преди 20 години, като се съблечах на игрището гол, вашите колеги, които ме снимаха по списанията, мислеха, че има фотошоп", заяви Бойко Борисов в ефира на телевизия NOVA.

50 повторения за загрявка

Най-голямата изненада в разговора дойде, когато темата се насочи към конкретните постижения в залата. Политикът обяви резултати, на които биха завидели професионални състезатели по силов трибой.

"Малко хора знаят, че и сега, ако сложиш една щанга, лягам на 150 и печеля басове", категоричен бе лидерът на ГЕРБ. На въпрос от водещия колко пъти може да вдигне 100 килограма, той отговори със самочувствие, че ще направи 50 повторения.

Борисов разкри и ежедневната си рутина, която поддържа формата му. "С 80 правя всеки ден по 50. Всеки ден влизам, без загрявка, правя 50 и излизам", обясни той.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?