Още от същото: Облаци, дъжд, по планините - сняг

Бургас: +7 / +9
Пловдив: +7 / +12
Варна: +8 / +12
Сандански: +10 / +14
Русе: +9 / +12
Добрич: +7 / +10
Видин: +7 / +9
Плевен: +6 / +9
Велико Търново: +6 / +8
Смолян: +1 / +5
Кюстендил: +5 / +9
Стара Загора: +6 / +8

Днес облачността ще се задържи значителна и на много места с временни прекъсвания ще има слаби валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 8° и 13°, за София - около 9°.

В планините ще бъде облачно. Главно в следобедните часове ще превалява сняг, в по-ниските планински части – дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 4°, съобщава НИМХ.

По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще превалява дъжд. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Още по темата:

