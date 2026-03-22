Кои са хората в листите на Румен Радев?

Партийни номади, спортни величия, хора от президентството, кадри от силови ведомства и бивши журналисти. Такива са част от кадрите в листите на "Прогресивна България" за предстоящите на 19 април предсрочни парламентарни избори.

Впечатление прави, че в отделните избирателни райони формацията на Радев е заложила на местни хора - бизнесмени, юристи, лекари и университетски преподаватели.

Има обаче и много кандидати, които сменят партийната си принадлежност. Голяма част от тях са кадри на БСП, но не липсват и такива от "Алианс за права и свободи" (АПС), АБВ, ВМРО, ИТН, местни коалиции. Има и хора, свързвани с "Продължаваме промяната" преди време.

Става дума за бивши депутати, настоящи кметове и общински съветници, както и за неуспели кандидати за постове, които доскоро са имали друга партийна принадлежност.

Наличието на кадри с това политическо минало все пак не е изненада, защото формацията на Румен Радев се опитва да привлече "широко ветрило" от избиратели, включително и бивши симпатизанти на именно на тези формации.

За присъствието на хора от някои от партиите няма изненада. Мая Манолова и нейната "Изправи се, България" (участвала в "Левицата" и "Солидарна България") и ВМРО подкрепиха Радев и не участват в тези избори, но техни хора са кандидат-депутати. От АПС на доганистите още през януари обявиха, че подкрепят "безрезервно" Радев, но за предстоящите избори регистрираха собствени листи. Въпреки това има техни кадри и в редиците на "Прогресивна България".

Най-голямата "политическа банка" за кандидати на формацията на Радев изглежда е БСП - партията, която го издигна за президент, но по времето на Нинова обтегна отношенията си с него. Въпреки че новият председател БСП Крум Зарков беше служебен министър на Радев, той се бори отделно от него за влизане на партията му в парламента.

Без изненада, сред кандидатите за депутати на "Прогресивна България" има много напуснали с Радев членове на президентската администрация, както и бивши негови служебни министри, зам.-министри и други кадри, свързани със служебната власт, избрана от доскорошния държавен глава.

Румен Радев, като всеки нов партиен лидер, макар и неформален, залага на обичани от обществото хора. В случая "Прогресивна България" издига утвърдени български спортисти. Такива са водачите на листи волейболистът Владимир Николов, олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова и плувецът Петър Стойчев, както и участващият в листите световноизвестен гимнастик Йордан Йовчев.

В листите на формацията не липсват и бивши журналисти.

"Пълнежът" сред кандидатите за народни представители също не е малко. Има кандидати за депутати, за които най-забележителното е, че са завършили висшето си образование в чужбина или са "търговски представители", шефове на банкови клонове, служители в местна администрация, бивши служители на местна администрация и т.н. Има и такива, за които няма никаква информация.

Извън водачите, които вече бяха обявени и можете да прочетете за тях, ето на какво залага Радев в отделните избирателни райони:

В Благоевград - бивш журналист и почетен консул

В Благоевград втори в листата е бившият журналист Стоян Тричков, който в последните години работеше в пресцентъра на президентството, докато Радев беше там. Следва го бившият общински съветник от Земеделски съюз "Александър Стамболийски" в града и почетен консул на Казахстан Рашко Динков. Четвърти е директорът на центъра за спешна помощ в Петрич Александър Попов, следван от бизнесмена от ИТ сферата Георги Григоров. На шесто място е Георги Кунчев, който има собствена туристическа агенция и е част от сдружение "Дестинация Сандански".

Какво се крие в бургаската листа след Радев?

След Радев в Бургас е логопедът Милева Владкова. Трети е Добрин Бяндов, който е икономист по образование и работи като медицински представител. Следваща е Силвия Христова, която според местни медии е правен сътрудник в нотариална кантора. Тя е вписана като адвокат в регистъра на колегията в Бургас.

Пети е предприемачът Витко Вълчев, който участва в няколко фирми – за строителство, за туристически услуги, за продажба на зарядни станции на автомобили, както и за продажба на хранителни добавки. На шеста позиция е изпълнителният директор на УМБАЛ Бургас проф. д-р Владимир Гончев. На следващо място е Румяна Златинова Янкова-Аврамова, която е декан на Медицинския факултет на Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Осма в листата е Фатме Рамадан – бивш депутат и кадър на ДПС. На изборите през 2024 година Рамадан беше кандидат за депутат от формацията на доганистите "Алианс за права и свободи" в Бургас, но не успя да влезе в парламента. Последен в листата е Георги Базотев, който е авиационен инженер. Той е собственик на фармацевтичната компания "Фаркол". Бил е кандидат за депутат от БСП на предходните избори.

Варна – кадри на други формации и бивш областен управител

Втори в листата във Варна е доц. д-р Георги Илиев, който е управител на МБАЛ Варна. Трета е Олга Борисова, която е заместник-декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет. Тя е преподавател по административно право и административен процес.

На четвърто място е Мария Тодорова, която е бивш кадър на БСП и в момента е общински съветник във Варна от "Левицата", като през 2023 година формацията я издигна и за кандидат за депутат, но успя да събере едва 2.21% или 2342 гласа.

На пето място в листата на "Прогресивна България" във Варна е Миролюб Адамов, който през 2022 година е бил кандидат за депутат от "Продължаваме промяната".

Следващ в листата е Марио Смърков, който дълги години е работил в системата на МВР. Той е бил областен управител на Варна от 2021 до 2023 година, като е назначен на поста по време на първото служебно правителство на избрания от Румен Радев за служебен премиер Стефан Янев. Сменен е от поста по време на кабинета "Петков".

В листата е и Месут Рушид, който беше в редиците на доганистите от АПС.

Във Велико Търново с привкус на БСП

Във Велико Търново втори е дългогодишният кмет на Полски Тръмбеш Георги Чакъров, подкрепян през годините от БСП. Следващата е доц. Дияна Димитрова, която е преподавател във филиала на Медицински университет – Варна във Велико Търново, а на четвърто място е Александър Узунов, който е главен асистент във Великотърновския университет и преподава в катедра "Национална сигурност и политически науки".

Пети в листата е авиационният инженер Валери Гечевски, който има компания за техническо обслужване, ремонт на летателни апарати, авиационни двигатели и техника, както и авиационен превоз на пътници и товари в страната и чужбина. След него е бившият кмет на Златарица от БСП Михаил Ганев, който е бил състезател по борба. Шеста е юристката Кристина Върбанова, а седма - Теменужка Тодорова, която е директор на дневния център за деца с увреждания в Свищов.

В листата е и кметът на село Камен Цветан Досев.

На последно място сред кандидатите на "Прогресивна България" е Марин Богомилов, който на изборите през 2024 година е бил кандидат за депутат на БСП.

Какво предлага "Прогресивна България" във Видин?

Видинската листа на "Прогресивна България" се води от майор инж. Цветомир Цветанов - офицер от Българската армия. След него е Лилия Димитрова, която има опит като журналист и педагог в детска градина. На трето място е Андрей Андреев, който е бил директор на банков клон.

Четвърти е Борислав Крумов, който е бил кандидат за кмет на Ново село, издигнат от коалиция между БСП, ВМРО, ЗС "Александър Стамболийски" и "Социалдемократическа партия", която в момента е един от мандатоносителите на коалицията на Радев.

Пета в листата е Женя Живова, която работи в администрацията на община Белоградчик.

Враца – МВР, ДАНС и стажантка

Във Враца след водача и бивш служебен министър на регионалното развитие Иван Шишков е Георги Митов, който е с дългогодишен опит в системата на МВР.

Третият в листата – Михаил Михайлов, е с дълъг опит в системата на националната сигурност, работил е като експерт в ДАНС. Той е част и от неправителствената организация "Сдружение нова Враца", която си поставя за цел да утвърждава духовните ценности, гражданското общество, образованието в областта, да подпомага социално слабите и нуждаещите се от грижи или лишените от права, да работи за "издигане на общообразователното равнище на ученици от областта" и т.н.

На четвърта позиция е Тихомир Кръстев, който има опит в ИТ сферата. Той се занимава и с обучения на ИТ кадри в областта. След него в листата на "Прогресивна България" е Стела Илиева, която през 2023 година е била кандидат за кмет на Бяла Слатина от БСП, но е събрала 11.05% или 1269 гласа.

След нея в листата на "Прогресивна България" е Красидара Тошева, която според местни медии е студентка и миналата година, по времето на Радев на "Дондуков" 2, е била стажантка към секретаря по образование, култура и туризъм в президентството.

Кадър на ВМРО в Габрово

В Габрово формацията на Румен Радев залага за водач на общинския съветник Николай Косев, който бе издигнат от БСП. Втори е Даниел Петков, който е зам.-председател на Съюза на народните читалища. Следваща е Силвия Кръстева, която е била кмет на Трявна от ВМРО, а преди това и общински съветник от ВМРО.

Четвърти е бившият зам.-областен управител на Габрово Андрей Николов, който е заел поста по време на служебното правителство на избрания от Румен Радев за служебен премиер през 2022 година Гълъб Донев.

Човек на АПС в листата в Добрич

В Добрич първи в листата е секретарят на общината Румен Мунтянов, който е дългогодишен кадър на БСП. Втори е Стоян Петров, който през 2023 -2024 година е бил част от управата на ВиК – Добрич.

Следващ е Стелиян Гандев. Справка в Търговския регистър показва, че има две фирми със съдружник със същите три имена като него и със седалища в Добрич. Едната е за производство, изкупуване и преработка на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, другата – за продажба на дрехи втора употреба.

Четвърти в листата е Алекбер Абил, който е бил кандидат за депутат от ДПС, а след това е в редиците на доганистите от АПС. Според регистъра на нещатните сътрудници на парламента той е сътрудник на депутатът от АПС Ахмед Вранчев по младежки политики.

Какво предлага Радев в Кърджали

В Кърджали след бившият вътрешен министър Иван Демерджиев е Емине Гюлестан, която е била главен експерт към Комисията за регулиране на съобщенията, следвана от Мустафа Ахмед, който е бил депутат от ДПС преди разцеплението.

Четвърти в листата е Бисер Николов, който е бил зам.-областен управител на Кърджали по времето на избрания от Радев за служебен премиер Гълъб Донев. В листата на формацията за Кърджали той е следван от Гюрсел Емин, който има фирми в областта на проектантската дейност и строителството.

Кюстендил – бивш министър, кадри на Ковачки и БСП

Първи в листата на формацията за Кюстендил е Явор Гечев – бивш министър на земеделието, отново в правителство с премиер, избран от Радев, както и кадър на БСП. Втора е Ани Кръстева, която е работила преди време за партия "Лидер" на Христо Ковачки, посочва БНР.

Следващ е Ивайло Петров, който е общински съветник в Дупница, кадър на БСП и дългогодишен координатор на партията.

Ловеч - карате, акушерство и футбол

Втори в Ловеч е специалистът по акушерство и гинекология проф. Тихомир Тотев. Той работи в университетската болница в Плевен, преподава в местния медицински университет, а от 2023 г. е национален консултант по акушерство и гинекология.

На шесто място в ловешката листа е легендата на футболния отбор "Литекс" Витомир Вутов, който се опитва да спаси местния футболен клуб (вече "Ловеч").

В Монтана трансфер от ИТН

В Монтана вторият в листата пък е трансфер от ИТН. Става дума за Пламен Абровски, който в предишни парламенти беше депутат от партията на Слави Трифонов. Той беше част от екипа на ИТН в самото начало. През 2022 година, когато формацията остана извън парламента, Абровски стана съветник на тогавашния служебен министър на земеделието Явор Гечев, който сега е водач на листа на "Прогресивна България". Абровски е бил представител на Министерство на земеделието и храните в постоянното представителство в Брюксел отново по време на първия мандат на кабинета "Борисов", когато земеделски министър бе Мирослав Найденов.

Трета е Даниела Георгиева, която е психолог и вещо лице към Окръжен съд – Монтана и Административен съд – Монтана. След нея е урологът Георги Чакъров.

Политическите номади в Пазарджик

След водачът на листата на "Прогресивна България" в Пазарджик, който е един от най-близките хора до Румен Радев и съпредседател на коалицията – бившият служебен министър и бивш началник на кабинета на президента Гълъб Донев, е неврохирургът Георги Петров.

В листата влиза Милен Трифонов, който е общински съветник от "Пряка Демокрация" в Пазарджик. Това не е единственият политически номад и в тази листа. В нея е и председателят на общинския съвет в Пещера Васил Филев, който е бил избран от "Движение напред България".

Перник с привкус на БСП

Водач в Перник е бившият евродепутат и ексдепутат от БСП Петър Витанов, който беше изключен от БСП по време на ръководството на Корнелия Нинова заедно с други нейни критици, но след падането ѝ от поста не беше върнат в партията. Витанов от години се счита за близък до президента Румен Радев. Преди време той беше сред инициаторите на движението "Трети март", анонсирано от президента Румен Радев в защита на датата като национален празник на страната.

Витанов е близък с кмета на Перник Станислав Владимиров, който също беше част от БСП, но през 2023 година напусна партията заради несъгласие с Нинова. Неофициално се говори, че Владимиров подкрепя проекта на Радев, но не е в листите на формацията.

Втори в Перник обаче е бившият секретар на общината в града и кадър на БСП Мартин Жлябинков .

На четвърта позиция е д-р Веселина Никифорова – общопрактикуващ лекар. Тя е следвана от настоящия зам.-кмет на Радомир Станислава Генадиева, която е и бивш член на БСП и е била журналист, като преди години е работила в ТВ7.

Кадри на БСП и в Плевен

Първият в листата в Плевен е бившият съветник по иновациите в президентството по времето на Радев и член на Националния съвет на БСП Димитър Здравков, а след него е адвокат Иван Вачев, който преди години е бил кмет на село Вълчитрън, а след това и разследващ полицай. Трети в листата е Лорин Лоринков, който е бил заместник изпълнителен директор на нереализирания проект АЕЦ "Белене". На следващото място е д-р Антонио Василев, който е общински съветник в Плевен и в края на февруари е напуснал групата на БСП от която допреди това е бил част.

Пета е Кристина Андреева, която работи в Областна дирекция "Земеделие" - Плевен. Следващ в листата е главния архитект на община Левски Емил Дечев.

Пловдив - доверен МВР кадър

В Пловдив след волейболиста Владимир Николов, който е водач, е Катя Стайкова от Клъстер "Тракия икономическа зона".

На трето място е Петър Тодоров, които беше назначен за главен секретар на МВР от Румен Радев през 2021 година - по времето, в което Бойко Рашков беше служебен вътрешен министър. И беше освободен от поста по време на т.нар. "сглобка", когато вътрешен министър беше Калин Стоянов. Тодоров е и един от хората, заради които се очаква Пловдив да бъде "бастион" на "Прогресивна България".

В Пловдивската листа е и Даниела Николова-Кършева, която е била областен управител, отново назначен от избрано от Радев служебно правителство.

Пловдив област - генерал от резерва, олимпийски шампион и коалиционен партньор

Листата в Пловдив-област пък се води от генерала от резерва Иван Лалов, а втори е олимпийският вицешампион Йордан Йовчев, следван от доскорошния депутат от БСП и член на Националния съвет на партията Галин Дурев. Четвърти е Димитър Балев, който беше шеф на ОД МВР-Пловдив по време на едно от служебните правителства, назначени от Радев.

В листата е и кметът на Кричим от 2007 година насам Атанас Калчев. Той е лидер на партия "Движение Нашият народ", която е част от коалицията на Румен Радев.

Какво предлага "Прогресивна България" в Разград, Русе и Силистра

Водач в Разград е зърнопроизводителят Маломир Власов, а втори е пчеларят от гр. Завет Рашид Узунов, който е и директор на компания за почвообработваща техника. След него е Нермин Станева , която е била старши юрисконсулт в община Разград. Четвъртият в листата - Васил Василев , се занимава със земеделие. На следващите позиции са двама лекари - Мариета Георгиева и Добромир Стоянов .

След водача на листа в Русе Живка Бучуковска, която е бивш главен архитект на града, има няколко общински съветници. Втори е Емил Денков – общински съветник в Русе, избран от листата на "Съюз на свободните демократи". Следва го общинският съветник от БСП в Борово Симеон Иванов. Четвъртият Красимир Иванов през 2023 година е бил кандидат за общински съветник в Русе от НДСВ. Пети е общинският съветник в Бяла от коалиция "Алтернативата на гражданите" Димитър Брашнаров.

В русенската листа е и Давид Александров, който е сред инициаторите на шествието за традиционното християнско семейство. Бил е и кандидат за депутат от ВМРО, като по време на кампанията раздаваше Библии. Александров е съпредседател на "РОД интернешънъл". Друг съпредседател е Владимир Шейтанов, който беше част от Стратегическия съвет на Румен Радев.

Втори в листата в Силистра е Димитър Тодоров, който в момента е общински съветник в града от коалиция "Граждани за общината" и е бил кадър на БСП. Третият в листата е Дениз Алитов, свързван с АПС на доганистите. Четвърти е Минчо Йорданов, който е бил областен управител на Силистра по време на т.нар. "сглобка", както и зам.-областен при два посочвани от Радев служебни кабинета.

На по-задни позиции в листата в Силистра е Пейчо Пейчев, който също е партиен номад. Бил е част от БСП, като е бил и кандидат за депутат.

Политически трансфери в Сливен и Смолян

Водачът на листата в Сливен Весела Момчева -Таун през 2015 година е била 22-ра в листата за общински съветници на коалиция "Движение обединени региони" на бившия футболист и екскмет на града Йордан Лечков. Тогава тя е избрана за съветник с преференции, но се отказва от мястото. Сега пред БНР обяснява, че причината била, че малко преди вота разбрала, че е бременна.

Петата в листата Детелина Симеонова през 2023 година е била кандидат за общински съветник в Сливен от БСП. Шестият – Михаил Кашеров пък е бил кандидат за депутат през 2024 година от коалицията около Ваня Григорова и Мая Манолова - "Солидарна България". На седма позиция пък е Стефка Шевкенова-Пашова, която е общински съветник в Сливен от "Независими за Сливен", а преди това е била съветник и от БСП.

Вторият в листата в Смолян е общински съветник от местната коалиция "Нашият Смолян" в града, той се занимава и с търговия на строителни материали.

Какво предлага Радев в София и областта

В 23 МИР София водачът Михаела Доцова е кадър на БСП и в момента е началник на кабинета в Министерството на околната среда и водите. Втори е бившият председател на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев. След него е д-р Динко Странски, който преди е бил кандидат за депутат от БСП. Той е бил част и от инициативния комитет, който издигна Румен Радев за недовършения му втори мандат като президент. Четвърта в листата е бившата журналистка Нихал Юзерган (била е кореспондент на БНТ и БНР в Турция, пише за "Стандарт", "Труд" и "24 часа"), сред кандидатите на "Прогресивна България" в този МИР има и друга бивша журналистка - Ирина Асиова-Диамант.

В листата в 23 МИР е и Йовелина Тихова, която е била част съвета на директорите на "Столичен автотранспорт" по време на последния мандат като кмет на София на Йорданка Фандъкова от ГЕРБ. Сред кандидатите в този район е и Ина Радославова, която преди време е била кандидат за депутат от ВМРО.

Сред кандидатите на "Прогресивна България" в 24 МИР е Нели Андреева, която доскоро беше заместник-изпълнителен директор на НКЖИ. Тя подаде оставка на 9 март като за причина изтъкна "продължаването на корупционния модел с назначаване на лица, които са част от него", явно визирайки новоназначената от служебния министър на транспорта Корман Исмаилов за член на Управителния съвет на НКЖИ Мария Генова.

В 25 МИР София втори е бившият председател на АБВ Константин Проданов. Четвърти пък е бившият секретар за връзки с медиите в президентството Кирил Атанасов, който напусна "Дондуков" 2 заедно с Румен Радев и в момента е пиар на "Прогресивна България". Пети в тази листа е Тодор Барболов, който е председател на "Социалдемократическата партия" - една от формациите, които дадоха регистрацията си, за да се яви коалиция "Прогресивна България" на изборите. На предходни избори "Социалдемократическа партия" беше една от формациите в коалицията на бившия председател на парламента Ива Митева, която беше напуснала ИТН няколко месеца по-рано. Коалицията около Митева носеше името "Заедно".

В листата на коалицията на Радев в 25 МИР е и режисьорът Борис Панкин, който през 2024 година беше кандидат за депутат от "Солидарна България" на Мая Манолова и Ваня Григорова.

Втори в листата на "Прогресивна България" в София-област е дългогодишният кадър на БСП и бивш депутат Антон Кутев. През последните години той е сред близките на Румен Радев. Той беше говорител на служебни кабинети, избирани от Радев. И докато Кутев е в редиците на "Прогресивна България" за тези избори, то дъщеря му Мина Кутева е част от тясното ръководство на БСП. Трети в листата е председателят на Националната асоциация на картофопроизводителите Тодор Джиков, който беше зам.-министър на земеделието, докато министър беше Явор Гечев.

В листата на Радев в София-област е и Анна Радовска, която е била кандидат за кмет на Костинброд от ВМРО.

И останалите листи

Вторият в листата на "Прогресивна България" в Стара Загора е Крум Неделков, който също е бил зам.-министър на земеделието по времето на Явор Гечев. Трета в Стара Загора е Елена Нонева - председател на партия "Политическо движение социалдемократи", която сега е сред участниците в коалицията на Радев. През 2021 година същата партия беше и сред мандатоносителите на "Продължаваме промяната", а след това взе почти целия първи транш от субсидията на ПП.

Любопитна е ситуацията с листата на "Прогресивна България" в Търговище. Там втори е председателят на общинския съвет в Попово Георги Георгиев, избран от коалиция "Граждани за общината". Четвърти е друг съветник от Попово - Стоян Попвеличков кадър на АБВ и настоящ от "Левицата".

Трета в Търговище е Таня Николова, която е земеделски производител.

В листата на "Прогресивна България" в Хасково е и Надежда Колева - Стойчева, която е била кандидат за кмет на Харманли от БСП.

В шуменската листа на формацията на Радев има пореден трансфер от редиците на доганистите. Става дума за Севгин Хълми - бивш кандидат за депутат от АПС и сътрудник на Илхан Кючюк в европарламента.

Водач в Ямбол е известният акробат Енчо Керязов, който е втори мандат зам.-кмет на града. Втори е юристът Иван Димитров, следван от магистър-фармацевта Добромир Георгиев, който е управител на аптека в Стралджа, а четвърти е зам.-кметът на община "Тунджа" Стоян Петков.

Източник: Медиапул