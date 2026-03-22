Радев: „Прогресивна България” не предлага лозунги, а ясни мерки за развитието на страната

„Прогресивна България” не предлага лозунги, а ясни мерки за развитието на страната. Това заяви пред журналисти президентът (2017 – 2026 г.) и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев, който посети днес старопрестолната столица Велико Търново и участва в отбелязването на празника на града.

Първостепенно място в програмата на коалиция „Прогресивна България” е освобождаването на страната от хватката на олигархията, припомни Радев и отбеляза, че спирането на кражбите и корупцията е от ключово значение за икономическото развитие и за осигуряването на повече приходи в бюджета, които да позволят силна социална политика, качествено образование и здравеопазване. „Нашата цел не е да даваме подаяния на хората в нужда, а да създадем условия те сами да могат да се грижат за себе си и в това е истинската роля на държавата“, подчерта още той.

Радев заяви, че кандидатите за народни представители от листата на „Прогресивна България” ще работят за Велико Търново не само по време на кампанията и очаква коалицията да постигне много силен резултат в 4-ти МИР. Листата на „Прогресивна България” във Велико Търново е съставена от хора с най-различен профил – юристи, инженери, лекари и други специалисти в своите области, отбеляза още той.

„Велико Търново има огромен потенциал, не само като туристически център”, заяви Румен Радев в отговор на въпрос и подчерта, че градът трябва да се развива и като университетски, и като индустриален център, но трябва да се отчетат проблемите с качеството на въздуха.

Запитан за очакваните от него резултати на предстоящите избори, Радев подчерта, че отчита социологическите данни, които отреждат сигурно първо място на „Прогресивна България”, но не разчита на тях, а на силната програма на коалицията.

„Нашата изключително силна програма е насочена към духовното и материално развитие на страната ни и гражданите. Именно с тази програма и с работата на нашите съратници по места разчитам да постигнем успех, така че след изборите да можем по най-бързия начин да формираме устойчиво мнозинство в парламента и оперативно работещо правителство, за да решаваме не само проблемите на хората, а да започнем ускорено да развиваме нашата страна”, заяви още Румен Радев.













