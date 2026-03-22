Спиране износа на петролни продукти от "Лукойл" ще доведе до арбитраж, който ще си платим

"Дали за трети път едни политически лица се опитаха да потвърдят, че през сектор "Енергетика" и през комуналните разходи на домакинствата можеш да контролираш вот, да правиш хората по-зависими и да правиш много по-лесно купуването на гласове?!"

Такова питане отправи в ефира на БНР бившият енергиен министър Александър Николов.

"Липсата на разговор за корупция в сектора помага лъжите да продължават, помага контролираният вот да продължава.

А този разговор е изключително труден. Неразбирайки ефекта за цялото общество, единственото нещо, за което се използва, е за политически дивидент. Цената я плащаме ние – дългосрочно и в размер, който не можем да си представим.

За да може България да върви в правилна посока, първото нещо, на което трябва да се научим, е да носим отговорност не само за действията, а и за бездействията".

Той коментира по-високите сметки, които потребители получават за ток.

"Проблемите са на няколко различни нива. Поставянето на лупата върху електроразпределителните дружества е грешно. Проблемът отново е административен. Свързан е с начина на отчитане на данни, абсолютното нежелание да се погледне системата в детайли и поредното обвиняване на населението, че си търси правата.

Това, което се случи през последните месеци, е показателно за едно абсолютно неприемливо използване на факта, че в България комуналните разходи като част от разполагаемия доход са на най-високо ниво. Най-лесно може да се постави населението под зависимост чрез тях.

Вторият проблем е абсолютното нежелание да се направи цялостен анализ. Да се обясни какво е било потреблението от последната промяна на цените от регулатора и да се използват всички възможни променливи, по които населението има право да има претенции".

Третото плашещо нещо е, че първата информация, която получават потърпевшите от високите сметки, е колко трябва да платят, за да се направи проверка, обясни още той.

"Съответната проверка се прави от същото юридическо лице.

Основната функция на всеки, който е облечен в административна власт, е да спазва и търси обществен интерес. В случая гражданите водят война с институциите. Живеем в някакъв абсурд!".

Текущото състояние, в което се намира секторът, е най-лошото от момента, в който се измерват данните на общия пазар на европейско ниво, посочи Николов в предаването "Неделя 150".

Действията на последния редовен кабинет и бездействието в текущия парламент относно решението но МС за спиране на износа на петролни продукти от страна на "Лукойл" ще доведе до пряк и бърз арбитраж, който България ще си плати, отбеляза още бившият енергиен министър.

"Опитах се да предупредя, че в сектора има доста заложени бомби.

Започна войната в Иран. България не предприе никакви превантивни мерки. Това, че се неглижира най-тежкият конфликт, който се е случвал на енергийната карта, от гледна точка на служебния кабинет ще е нещо, което те ще поснесат като най-тежка щета.

Ефектът от ПВУ е в пъти по-нисък от абсолютното неглижиране на сектора в момента.

Най-лошата изненада, която предстои, ако КЕВР си свърши работата на първи април, е да видим ефектите от цената на природния газ".

Ако някой започне да гледа в правилна посока, тенденцията бързо може да се обърне и да живеем много по-добре, увери Николов.

"България все пак остава с най-добра инфраструктурна подготвеност, на ключова локация сме, имаме собствена рафинерия, собствена ядрена централа, собствено съоръжение за съхранение на електроенергия, собствено съоръжение за съхранение на природен газ".