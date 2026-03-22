Два различни проектила в черепа, без изходна рана, десничар стреля в лявото си слепоочие: Още съмнения по "Петрохан"

Случаят „Петрохан-Околчица“ продължава да поражда сериозни въпросителни вече месец и половина след трагедията, като най-спорните улики - откритите два метални проектила и посоката на изстрелите - се оказват в центъра на експертен спор. Официалните данни на разследването твърдят, че външна намеса в смъртта на шестимата души няма. Близките на жертвите обаче продължават да имат съмнения и оспорват ключови детайли от експертизите, припомня бТВ.

Два различни проектила в черепа

Въпросителните какво се е случило, след като е пристигнал на мястото и колко време е престоял в планината Ивайло Калушев са много и не може да се даде отговор какво са правили там той и другите две жертви.

Ралица Асенова, майката на Николай Златков, изрази съмнения в данните на разследващите, според които синът й е имал два проектила в главата. В съдебно-медицинската експертиза на Златков е посочено, че в черепа са открити два различни метални проектила. Не сочи за фрагменти от един и същ боеприпас, а за два проектила.

„В съдебно-медицинската експертиза на Николай Златков е посочено, че в черепа са открити два различни метални проектила. Не сочи за фрагменти от един и същ боеприпас, а за два проектила. В експертизата няма данни дали и как са били иззети тези „находки“, нямаме предоставено копие от извършен оглед на тялото, изготвен по съответния процесуален ред, който е единственият, по който тези доказателства е могло да бъдат иззети, респ. изследвани и впоследствие - ползвани“, се казва в позицията на Ралица Асенова.

Според експерти наличната информация е недостатъчна, за да се вадят крайни заключения. Доцент Милен Иванов обяснява, че в определени ситуации два проектила може да останат в черепа.

„Напълно е възможно. Това е 357 Магнум, поне доколкото разбрах и трите изстрела са произведени с револвер. Проектилът, куршумът на този патрон след като напусне цевта, той е оловен и ако срещне по-твърда кост, напълно възможно е да се раздели на две. Половината от куршума е оловен, другата половина е мелхилорова обвивка и напълно е възможно проектилът влизайки в твърди кости да се раздели на две части. Възможно е да няма изходна рана, защото върхът на куршума е мек и ако той е преминал през няколко твърди кости на черепа скоростта му, респективно кинетичната енергия рязко е намаляла и е напълно възможно да няма изходна рана. Всичко зависи от посоката, с която е произведен изстрелът и през колко от костите минава проектилът“, казва доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на Академията на МВР.

Но според криминалиста Иван Савов при изстрел от упор това е много трудно.

„При такъв изстрел дори с по-слаб боеприпас се получават характерни наранявания, при които в повечето случаи и почти винаги имаме изходна рана. Поради факта, че става въпрос за голямо напрежение имаме изходна рана с голям диаметър, липса на тъкан, на черепна кутия, тоест част от главата на простреляното лице няма да я има. При тази картина така описана, при наличие на две входни рани и нито една изходна означава, че изстрелите са дадени от по-голяма дистанция“, казва Савов.

Посоката на изстрела - ключово противоречие

Съмнения у майката на Златков поражда и изнесената информация относно посоката на изстрела, с който по информация на разследващите се е прострелял Калушев.

„Недоумение буди и фактът как десничарят Иво Калушев е успял да се застреля отдолу и отляво? Това не е моя измислица, това са данни от медицинската му експертиза, която е била готова още в края на февруари“, твърди Ралица Асенова.

Според нея той борави с дясната ръка като водеща. Попитахме и София Андреева, близка до Калушев, която също потвърди, че той е десничар. На снимки също се вижда, че държи химикал отново с дясната си ръка.

„Само от така споменатата фраза в експертизата, прочетена без други подробности за това как е намерено тялото, какво е оръжието, в какво положение е било оръжието, след като е произведен изстрелът няма как да направим категоричен извод може или не може. По принцип човек, който е десничар трябва да използва много странен захват на оръжието, за да се простреля отляво надясно“, казва доц. Милен Иванов.

„Ако левичар реши да се простреля обикновено входната рана ще бъде от лявата страна. Ако е отдолу обикновено няма кой знае какво значение, тъй като обикновено някакъв вид отклонение от вертикалата би имало“, коментира Савов.

При установяването с коя ръка е изстрелът - важно е по коя има повече барутни частици.

Кемперът и доказателствата

Часове след откриването на телата кемперът, в който бяха намерени, беше свален от мястото на собствен ход.

„В този случай няма нещо извънредно. При тази висока обществена значимост и отглас на този случай работят едновременно много следователи и разследващи полицаи едновременно. Така че оглед на местопроизшествието той се извършва максимално бързо, следите които изчезват, се фиксират, а тези, които не изчезват, е по-добре автомобилът да бъде преместен после и да бъде обследван в по-нормална обстановка. При всички обстоятелства са фиксирани всички доказателства, свързани с шофьорската част на автомобила и ако наблюдаващият прокурор разреши и прецени, че са събрани вече достатъчно доказателства, напълно възможно е той да разреши преместването на този кемпер в място, където вече е по-удобно окончателната му обработка от експерти, разследващи и т.н.“, коментира Милен Иванов.

Ограничен достъп и неясноти около мястото

А на Петрохан вече има нов сняг. Кога ще бъде отворена хижата не се знае. Близо 50 дни след инцидента на хижа Петрохан достъпът все още остава ограничен.

Разследването по случая продължава.