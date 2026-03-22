Бойко пред Мон Дьо: Дрехите на Цветелина Бориславова още са в гардероба ми

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също даде интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо за Нова телевизия в рубриката "Портрети на властта".

Мон Дьо попита Борисов дали е простил на Кирил Петков и ПП-ДБ за ареста си преди четири години, на което той отговори, че е като да е "изнасилен" и да го питат "как се чувства".

"Една от слабостите ми е, че много прощавам. Слабост ми е, че не съм реваншист, всички други го прилагат в партията ми и към мен в пълен обем. Кирил Петков го оставиха сам да обикаля съдебните зали за тоя арест. Всички други буквално се спасяват", коментира Бойко Борисов.

Говори и за личния си живот. Отказа да спомене друго име освен на Цветелина Бориславова - основен акционер и председател на Надзорния съвет на БАКБ от 2011 г.

"С Цветелина имахме прекрасни отношения и си изстрадахме любовта, но в един момент трябваше да избирам или аз да правя кариера, или тя да прави бизнес и там се разделихме. Много малко хора знаят, че дрехите ѝ стоят още в гардероба в Банкя. Не съм до ден днешен ги махнал. (...) Факт е, че аз оцених начина, по който тя си тръгна. Не ми и пречат, защото няма друга къде да си сложи дрехите, даже четка за зъби не давам някой да си донесе. Там стоят - ако иска да дойде да си ги вземе, но тя не идва вече колко 10-15 години", заяви Борисов.

По-късно в интервюто каза, че е "загубил личния си живот заради политиката".

Борисов разкритикува думите на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски миналата година, че ще прави "държава в главно "Д", казвайки, че никой от ГЕРБ не си е позволявал да говори така. Отчете като своя грешка, че твърде дълго е търпял "подобно поведение" от Пеевски.

"Когато правителството на малцинството с подкрепата на още една партия започна да се държи арогантно, да казва "мърщляци" и стана същата като ПП-ДБ - това нажежи обстановката и хората излязоха на протест", обясни Борисов падането на кабинета "Желязков".

Заяви, че е бил партньор с Делян Пеевски една година, така както е работил с всичките си коалиционни партньори преди това и изброи множество хора, сред които и бивши служебни министри в негови кабинети като Трайчо Трайков и Христо Иванов.

Каза оше, че не знае да има различни "лобита в ГЕРБ", но че има "различни приятелства". "Някои са по-близки, лятно време почиват заедно. Не бих нарекъл това лобита", заяви Борисов.

Добави, че "след Доган да станеш почетен председател е като да се самообесиш",

"Притеснява ме, че този път съм спокоен за тези избори. Знам, че балонът се надува", лаконично коментира той предстоящите избори на 19 април. По-късно добави, че се радва, че Румен Радев най-накрая е създал своя политически проект. "В последните години бая проекти минаха. Ще мине и този", заяви лидерът на ГЕРБ.

В интервюто Борисов сподели още, че се вижда в огледалото остарял, но че продължава да печели басове с това колко много може от раз да вдигне на лежанка.

Накрая каза, че няма как да отдели себе си от образа на политик: "Не може да го отделиш днес, колкото и да съжалявам за това. Защото няма друг образ. Аз нямам друг живот."



