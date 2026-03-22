Простотийки в нета: Селски вицове и лафчета с Чък Норис взривиха мрежата
Вицове и лафове, в които току-що починалият голям холивудски актьор Чък Норис е главен герой, взривиха мрежата. Факт е, че всички те датират отпреди доста години, когато още звездата се радваше на добро здраве и се снимаше в емблематични екшъни. За някои лафчетата са „осторумен” начин да си спомнят с хумор за звездата, а за други страшна бг селяния. Подбрахме от социалките някои, а вие съдете сами кое от двете са те.
- На рождения си ден Чък Норис изял толкова бързо тортата, че приятелите му не успели да му кажат за... стриптизьорката вътре...
- Чък Норис може да запали огън с търкане... на две кубчета лед!Чък Норис може да запали огън с лупа. През нощта.
- Веднъж Чък Норис ухапа кобра. След пет болезнени дни кобрата почина.
- Чък Норис знае последната цифра на числото Пи.
- Чък Норис може да затвори въртящи врати.
- Теорията на еволюцията е мит; оцелели са само видовете, които Чък Норис пощади.
- Голямата Китайска стена бе построена, за да не може Чък да стигне до Китай. За съжаление, експериментът бе неуспешен.
- В къщата на Чък Норис няма врати; той минава през стени.
- Чък Норис може да дели на нула.
- Чък Норис никога не чете книги. Той ги гледа, докато извлече всичката информация, която му трябва.
- Чък Норис е единственият мъж, който е удрял стена в тенис.
- Като малък Чък Норис карал баба си да си изяжда всичко...
- Веднъж Чък Норис убил 37 терористи с 2 куршума. Първият бил само предупреждение.
- Веднъж един катаджия спрял Чък Норис. Полицаят се разминал само с предупреждение.
- Веднъж Чък Норис се бил с нож. Ножът загубил.
- „Годзила” е японската легенда за първото посещение на Чък Норис в Токио.
- Чък Норис е толкова страхотен, че овцете го броят, когато ляга да спи.
- Някога Бермудският триъгълник беше квадрат, докато Чък Норис не го удари с кутрето си.
- Някои хора носят пижами с Мотиви на Супермен. Супермен носи пижама с мотиви на Чък Норис.
- Чък Норис може да брои до безкрайност. Два пъти.
- Чък Норис си имал магнитче, на което лепял хладилници от разни места, които е посещавал.
- Чък Норис е изкопал Големия каньон с лъжица.
- Чък Норис може да тича по-бързо от кола. Назад.
- Чък Норис може да удави... риба.
- Чък Норис може да разбие врата без да я докосне.
- Стъпките на Чък Норис могат да оставят бетон.
- Чък Норис може да хване сянка. И да я запази.
...
Градски транспорт в Перник. Контрольорката се приближава до Чък Норис:
- Карти и билети за проверка, моля...
- Абе, ти знаеш ли аз кой съм?!
- Не ме и интересува... Карти и билети за проверка!
Чък Норис ядосано пита:
- Колко ти струва тъпият билет?
- Едно левче...
Чък вади едно желязно левче от джоба и го перфорира със зъби. После го подава на контролата със злобен и победоносен поглед. Контрольорката го взема, къса го на две и му връща половинката....
