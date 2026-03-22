Простотийки в нета: Селски вицове и лафчета с Чък Норис взривиха мрежата

Простотийки в нета: Селски вицове и лафчета с Чък Норис взривиха мрежата

ФБ/Чък Норис
Вицове и лафове, в които току-що починалият голям холивудски актьор Чък Норис е главен герой, взривиха мрежата. Факт е, че всички те датират отпреди доста години, когато още звездата се радваше на добро здраве и се снимаше в емблематични екшъни. За някои лафчетата са „осторумен” начин да си спомнят с хумор за звездата, а за други страшна бг селяния. Подбрахме от социалките някои, а вие съдете сами кое от двете са те.

  • На рождения си ден Чък Норис изял толкова бързо тортата, че приятелите му не успели да му кажат за... стриптизьорката вътре...
  • Чък Норис може да запали огън с търкане... на две кубчета лед!Чък Норис може да запали огън с лупа. През нощта.
  • Веднъж Чък Норис ухапа кобра. След пет болезнени дни кобрата почина.
  • Чък Норис знае последната цифра на числото Пи.
  • Чък Норис може да затвори въртящи врати.
  • Теорията на еволюцията е мит; оцелели са само видовете, които Чък Норис пощади.
  • Голямата Китайска стена бе построена, за да не може Чък да стигне до Китай. За съжаление, експериментът бе неуспешен.
  • В къщата на Чък Норис няма врати; той минава през стени.
  • Чък Норис може да дели на нула.
  • Чък Норис никога не чете книги. Той ги гледа, докато извлече всичката информация, която му трябва.
  • Чък Норис е единственият мъж, който е удрял стена в тенис.
  • Като малък Чък Норис карал баба си да си изяжда всичко...
  • Веднъж Чък Норис убил 37 терористи с 2 куршума. Първият бил само предупреждение.
  • Веднъж един катаджия спрял Чък Норис. Полицаят се разминал само с предупреждение.
  • Веднъж Чък Норис се бил с нож. Ножът загубил.
  • „Годзила” е японската легенда за първото посещение на Чък Норис в Токио.
  • Чък Норис е толкова страхотен, че овцете го броят, когато ляга да спи.
  • Някога Бермудският триъгълник беше квадрат, докато Чък Норис не го удари с кутрето си.
  • Някои хора носят пижами с Мотиви на Супермен. Супермен носи пижама с мотиви на Чък Норис.
  • Чък Норис може да брои до безкрайност. Два пъти.
  • Чък Норис си имал магнитче, на което лепял хладилници от разни места, които е посещавал.
  • Чък Норис е изкопал Големия каньон с лъжица.
  • Чък Норис може да тича по-бързо от кола. Назад.
  • Чък Норис може да удави... риба.
  • Чък Норис може да разбие врата без да я докосне.
  • Стъпките на Чък Норис могат да оставят бетон.
  • Чък Норис може да хване сянка. И да я запази.

...

Градски транспорт в Перник. Контрольорката се приближава до Чък Норис:

- Карти и билети за проверка, моля...

- Абе, ти знаеш ли аз кой съм?!

- Не ме и интересува... Карти и билети за проверка!

Чък Норис ядосано пита:

- Колко ти струва тъпият билет?

- Едно левче...

Чък вади едно желязно левче от джоба и го перфорира със зъби. После го подава на контролата със злобен и победоносен поглед. Контрольорката го взема, къса го на две и му връща половинката....

