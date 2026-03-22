Простотийки в нета: Селски вицове и лафчета с Чък Норис взривиха мрежата

Вицове и лафове, в които току-що починалият голям холивудски актьор Чък Норис е главен герой, взривиха мрежата. Факт е, че всички те датират отпреди доста години, когато още звездата се радваше на добро здраве и се снимаше в емблематични екшъни. За някои лафчетата са „осторумен” начин да си спомнят с хумор за звездата, а за други страшна бг селяния. Подбрахме от социалките някои, а вие съдете сами кое от двете са те.

На рождения си ден Чък Норис изял толкова бързо тортата, че приятелите му не успели да му кажат за... стриптизьорката вътре...

Чък Норис може да запали огън с търкане... на две кубчета лед!Чък Норис може да запали огън с лупа. През нощта.

Веднъж Чък Норис ухапа кобра. След пет болезнени дни кобрата почина.

Чък Норис знае последната цифра на числото Пи.

Чък Норис може да затвори въртящи врати.

Теорията на еволюцията е мит; оцелели са само видовете, които Чък Норис пощади.

Голямата Китайска стена бе построена, за да не може Чък да стигне до Китай. За съжаление, експериментът бе неуспешен.

В къщата на Чък Норис няма врати; той минава през стени.

Чък Норис може да дели на нула.

Чък Норис никога не чете книги. Той ги гледа, докато извлече всичката информация, която му трябва.

Чък Норис е единственият мъж, който е удрял стена в тенис.

Като малък Чък Норис карал баба си да си изяжда всичко...

Веднъж Чък Норис убил 37 терористи с 2 куршума. Първият бил само предупреждение.

Веднъж един катаджия спрял Чък Норис. Полицаят се разминал само с предупреждение.

Веднъж Чък Норис се бил с нож. Ножът загубил.

„Годзила” е японската легенда за първото посещение на Чък Норис в Токио.

Чък Норис е толкова страхотен, че овцете го броят, когато ляга да спи.

Някога Бермудският триъгълник беше квадрат, докато Чък Норис не го удари с кутрето си.

Някои хора носят пижами с Мотиви на Супермен. Супермен носи пижама с мотиви на Чък Норис.

Чък Норис може да брои до безкрайност. Два пъти.

Чък Норис си имал магнитче, на което лепял хладилници от разни места, които е посещавал.

Чък Норис е изкопал Големия каньон с лъжица.

Чък Норис може да тича по-бързо от кола. Назад.

Чък Норис може да удави... риба.

Чък Норис може да разбие врата без да я докосне.

Стъпките на Чък Норис могат да оставят бетон.

Чък Норис може да хване сянка. И да я запази.

Градски транспорт в Перник. Контрольорката се приближава до Чък Норис:

- Карти и билети за проверка, моля...

- Абе, ти знаеш ли аз кой съм?!

- Не ме и интересува... Карти и билети за проверка!

Чък Норис ядосано пита:

- Колко ти струва тъпият билет?

- Едно левче...

Чък вади едно желязно левче от джоба и го перфорира със зъби. После го подава на контролата със злобен и победоносен поглед. Контрольорката го взема, къса го на две и му връща половинката....