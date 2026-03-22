ISW: Русия започна пролетно-лятна офанзива срещу Донецка област

Руските войски започнаха пролетно-лятна офанзива срещу украинския ''крепостен пояс'', основната линия на отбрана срещу Украйна в Донецка област. Това пишат анализатори от Института за изследване на войната (ISW).



Лиманското направление



''Руските войски започнаха сухопътни операции в посока Лиман, за да напреднат към Славянск, северния край на пояса към Крепостната зона (Лин), от североизток, вероятно за да създадат условия за по-нататъшни офанзиви към Славянск от изток и югоизток в следващите етапи'', се казва в доклада.



Лин е ключова крепост по пътя към Славянск и може да служи като крепост за руските усилия за превземане както на Славянск, така и на Краматорск.



Украинските военни обявиха, че на 19 март руските войски са започнали офанзива в седем посоки, използвайки над 500 пехотинци, десетки бронирани машини и над 100 мотоциклета, бъгита и превозни средства за всякакви терени. Тази мащабна офанзива значително превъзхожда повечето руски механизирани настъпателни операции през последните месеци.



Представителят на украинската механизирана бригада, която действа в Лиманското направление, отбеляза, че руските войски увеличават натиска върху украинските сили, като използват голям брой пехота и техника, както и адаптират тактиката си, преминавайки от атака през механизирани колони до точката на пресичане към техниката в различни посоки на офанзивата едновременно. Той добави, че руските войски извършват и повече удари с планирали управляеми бомби и дронове тип КАБ-3000, Ланцет и Молния в Лиман.



'Тези въздушни удари и удари с дронове вероятно са продължение на руската кампания за въздушно прихващане на бойното поле в посока Лиман, която има за цел да отслаби украинските логистични и отбранителни възможности преди сухопътните операции, за да позволи на руските войски да се движат по-бързо и лесно, да напредват в територията'', посочват от ISW.



Краматорск и Константиновка



Освен това, анализаторите отбелязват, че руските войски създават условия за засилени сухопътни операции в Краматорското и Константиновското направление с цел атака на ''крепостния пояс'' от юг.



Говорителят на 11-та армейска рота в Украйна, подполковник Дмитрий Запорожец, заяви на 21 март, че руските войски активно ще прехвърлят личен състав в Константиновка: засилват се ударите с дронове, зареждат се бронирани машини и друга техника. Удвояват се артилерийските и тактическите авиоудари и в Краматорск.



''Руските войски ще засилят наземните атаки и удари, а прехвърлянето на тежка техника и войски на фронтовата линия вероятно има за цел да създаде условия за въздушно настъпление от 2026 г. и разширяване на наземните операции от южната част към ''пояса на робите'', съобщава ISW.



Руските войски също така провеждат кампания за въздушно превземане в южния район на ''пояса на фортовете'', поне от региона през февруари 2026 г., в подготовка за предстоящата кампания, като нанасят удари по основните украински сухопътни линии в този регион и населените места в непосредствена близост до Краматорск.



Говорителят на 11-ти армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна Дмитрий Запорожец смята, че руснаците са си поставили за цел да превземат Константиновка, Донецка област, по време на майските празници.