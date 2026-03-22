ГЕРБ си преизбра Борисов за лидер, Митов и Дончев - негови заместници

Единодушно - с 983 гласа "ЗА" Бойко Борисов бе преизбран от членовете на партията за неин лидер.



За свои заместници той посочи Даниел Митов и Томислав Дончев.



В Контролната комисия влизат Цвета Караянчева - председател, Александър Иванов, Михаела Крумова, Бранимир Георгиев, Галя Василева, Георги Мараджиев и Любомир Перчинков.



В Изпълнителната комисия влизат - Димитър Николов, Живко Тодоров, Костадин Димитров, бившата кметица на София Йорданка Фандъкова, депутатите Делян Добрев, Костадин Ангелов, Деница Сачева и Георг Георгиев, както и Тодор Тодоров, Илтер Садъков, Владимир Темелков, Стефан Арсов.



Всички решения бяха взети единодушно.

Ниски данъци, образование, развитие на икономиката и иновациите, нови работни места, програма за развитие на регионите, която да помогне за заличаваме различията между тях. Това предвижда Стратегия 2030, с която ГЕРБ излиза на изборите, обяви Живко Тодоров, представяйки отчета на Изпълнителната комисия по време на отчетното събрание на партията в „Интерекспо център“.

Специален гост на събитието е генералният секретар на Европейската народна партия Долорс Монсерат. Това е и официалният старт на предизборната кампания на ГЕРБ.



