  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +8
Пловдив: +7 / +9
Варна: +7 / +7
Сандански: +10 / +11
Русе: +7 / +8
Добрич: +5 / +6
Видин: +7 / +8
Плевен: +7 / +8
Велико Търново: +5 / +7
Смолян: +0 / +1
Кюстендил: +6 / +7
Стара Загора: +6 / +7

ГЕРБ си преизбра Борисов за лидер, Митов и Дончев - негови заместници

  • Сподели в:
  • Viber
A A+ A++ A

Единодушно - с 983 гласа "ЗА" Бойко Борисов бе преизбран от членовете на партията за неин лидер.

За свои заместници той посочи Даниел Митов и Томислав Дончев.

В Контролната комисия влизат Цвета Караянчева - председател, Александър Иванов, Михаела Крумова, Бранимир Георгиев, Галя Василева, Георги Мараджиев и Любомир Перчинков.

В Изпълнителната комисия влизат - Димитър Николов, Живко Тодоров, Костадин Димитров, бившата кметица на София Йорданка Фандъкова, депутатите Делян Добрев, Костадин Ангелов, Деница Сачева и Георг Георгиев, както и Тодор Тодоров, Илтер Садъков, Владимир Темелков, Стефан Арсов.

Всички решения бяха взети единодушно.

Ниски данъци, образование, развитие на икономиката и иновациите, нови работни места, програма за развитие на регионите, която да помогне за заличаваме различията между тях. Това предвижда Стратегия 2030, с която ГЕРБ излиза на изборите, обяви Живко Тодоров, представяйки отчета на Изпълнителната комисия по време на отчетното събрание на партията в „Интерекспо център“.

Специален гост на събитието е генералният секретар на Европейската народна партия Долорс Монсерат. Това е и официалният старт на предизборната кампания на ГЕРБ.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?