Млада шофьорка помете пешеходец и се блъсна в дърво и сграда в Стара Загора

Млада шофьорка помете пешеходец и се блъсна в дърво и сграда в Стара Загора
22-годишна шофьорка е изгубила контрол над автомобила и е ударила пешеходец, дърво и сграда в Стара Загора.

Инцидентът е станал към 9 ч. на кръстовището между ул. „Отец Паисий“ и ул. „Августа Траяна“.

При удара е пострадал 54-годишен мъж, който по първоначална информация е бил на тротоара. Шофьорката и пешеходецът са откарани в болница. Заради състоянието им не са тествани за алкохол и наркотици.

Колата е почти смазана отпред и от нея излиза дим, съобщава бТВ. На място е изпратена и пожарна, става ясно от кадри, заснети от хора в близките сгради.

"Булевардът е прав и позволява развиване на висока и несъобразена скорост. В района се случват гонки с автомобили, а през летните месеци – и с мотори, което създава сериозен риск за пешеходците и живущите", споделя във Фейсбук Мирослав Милчев от Стара Загора. Неговият призив към кмета на града Живко Тодоров е да се вземат мерки за безопасност на движението в участъка.



