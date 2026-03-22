Георги Харизанов обясни как групи за „печени чушки“ изведнъж стават политически

Съмнителни практики в социалните мрежи поставят под въпрос честността на предизборната среда, предупреди политическият анализатор Георги Харизанов в ефира на бТВ. По думите му популярни онлайн групи с неутрална тематика изведнъж се превръщат в платформи за политическа подкрепа. Така десетки хиляди потребители биват въвлечени в кампания без да са дали съгласие. Според него това създава риск от скрито влияние върху обществените нагласи.

Харизанов даде конкретен пример с групи за любители на печени чушки, които внезапно сменят името и съдържанието си, за да подкрепят определени политически сили. Остава неясно дали тези трансформации се случват срещу заплащане или по решение на администраторите, но ефектът е един и същ - потребителите неусетно се оказват част от политическа общност.

Според анализатора подобни практики повдигат сериозни въпроси за прозрачността и информираността в социалните мрежи. Той подчерта, че липсата на ясно съгласие от страна на потребителите прави ситуацията особено проблемна в навечерието на избори.

В по-широк политически план Харизанов прогнозира трудности при съставянето на правителство след вота. По думите му е напълно възможно да се стигне до коалиция между три партии, ако сегашната конфигурация се запази.

Анализаторът изрази надежда да няма целенасочени репресии и да се намери ефективен отговор на проблема с купуването на гласове. По отношение на старта на кампанията на „Прогресивна България“ той отбеляза, че обещанията звучат привлекателно, но остава ключовият въпрос как ще бъдат реализирани на практика.



