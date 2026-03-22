Поколението Z влиза в „Стани богат“. Следващата седмица предаването е посветено на младите хора, родени между 1997 и 2012-та, които израстват в дигиталния свят и все по-смело заявяват своето място в обществото. С един от участниците, които ще седнат на „стола на богатството“ ни среща сега Йордан Фотев по бТВ.

Християна Корчева е на 24 години, от китното село Казашко, разположено на брега на Варненското езеро. Историк по образование, в момента работи като читалищен секретар в селото.

„Казашко е село с казаци. Моят прадядо е един от първите българи, които е дошъл да живее тук. И така, до ден-днешен, и с моя мъж избрахме да продължим да живеем тук, харесва ни, близо е до града, разбира се, езеро, тишина, детски площадки, озеленено. Има всички плюсове на съвременния свят обаче е спокойно.“ каза Християна Корчева, читалищен секретар.

Една от големите страсти на Християна е театъра. Играе в любителски театър „Арлекин“, а освен това поставя пиеси с деца от 1 до 9 клас.

„О, на режисьорския стол е много по-интересно. Разбира се, децата не могат да ти погледнат в главата как си представяш пиесата, обаче по-скоро предпочитам аз да дирижирам, другите да ме слушат. Но когато съм на сцената, разбира се, аз слушам режисьора. Трябва да има йерархия, която да се спазва", споделя Християна.

От съпруга си, който е програмист, пък се запалва по компютърните игри.

"Така се случи, че той за една година учи в чужбина и ми остави компютъра си. А на компютъра му вече имаше много игри, на които той е играл, и аз вече започнах да цъкам, както се казва. Един нов свят (изпява го), просто много-много е готино, харесва ми. Обичам да играя игри", споделя още Християна.

Тя обича също да пътува, за да предизвиква себе си. Последното ѝ голямо преживяване е в края на миналата година по време на медения ѝ месец в Тунис.

„Най-екстремното нещо, което никога не съм си представяла, че ще направя, беше качихме се на пиратски кораб, който плава в Средиземно море. И скачахме от него, без спасителна жилетка, на 14 м дълбочина. И скачат там бабичките, а мен ме е страх. И си викам, боже скачат бабичките, та аз ли няма да скоча. И скочих, не съжалих, въпреки че много ме беше страх преди това", казва тя.

Поканата да участва в седмицата на Поколението Z в „Стани богат“, дошла в отговор на нейната заявка по-рано, посреща така:

„Стрес! Огромен стрес и притеснение. Първо не можех да повярвам, викам си „Божеее, обадиха ми се да участвам в Стани богат“. Шок! И вече след това се успокоих. След това, като дойде време вече да участвам, отново беше стрес. Най-големия стрес в живота ми, обаче даде своите плодове и всичко вече е наред.“

Според младата жена, най-важното за добро представяне на „стола на богатството“ е да бъдеш максимално спокоен.

„Паниката е огромен фактор, който при мен го имаше непосредствено преди да седна на стола, сърцето ми щеше да изскочи. Обаче после, като седнеш, Ники Кънчев като те погледне в очите, забравяш всичко. Поне аз", казва Християна.

Християна определя Поколението Z, към което се числи, като поколение на новаторите: „.... децата, които ние възпитаме, по-скоро те имат възможност да направят за нас по-добри старини. Така си мисля. Ние ще бъдем добри родители, добро родителско поколение. Моята голяма мечта винаги е била да бъда домакиня вкъщи, да си гледам децата и мъжа. Не знам накъде ще се развия. За момента читалището много ми допада, защото е спокойно. Не гоня диви усещания или огромна кариера, в момента най-голямата ми мечта е да бъда майка и съпруга вкъщи.“