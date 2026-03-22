МАЕ вещае безпрецедентна глобална криза след войната в Иран

Възстановяването на доставките на петрол и природен газ от района на Персийския залив може да отнеме до шест месеца, като за някои съоръжения ще е необходим дори по-дълъг период. Това заяви изпълнителният директор на Международната агенция по енергията Фатих Бирол в интервю пред "Файненшъл таймс".

По думите му светът е изправен пред потенциално най-тежката енергийна криза в историята, като мащабът на прекъсването на доставките на газ и петрол се подценява както от политиците, така и от пазарите.

Войната в Близкия изток разтърси доставките на петрол и газ

Бирол отбелязва, че около една пета от глобалните доставки на петрол и газ на практика са блокирани в региона на Персийския залив. Това създава сериозен риск за енергийната сигурност и може да доведе до продължителни сътресения на международните пазари.

Иран заплаши: „Имаме много изненади“. Защо цените на петрола може да не спаднат

Според ръководителя на MAE част от засегнатите съоръжения могат да възобновят работа в рамките на шест месеца, но за други възстановяването ще изисква значително повече време.

