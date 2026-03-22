Инсулт удари Марти Джи, приет е в "Пирогов" в тежко състояние

Известният диджей Марти Джи е получил инсулт, разкри неговият приятел и колега Диан Савов.

„Понеже много хора се притесняват за Марти и ми звънят постоянно – по последна информация състоянието му е по-добро от снощи, но все още е в интензивно отделение и се полагат всички необходими грижи. Нека продължим да се молим за него! Марти е разбрал за любовта и подкрепата на всички и благодари от сърце. Ние си го обичаме и вярваме, че ще се оправи скоро“, заяви музикантът от „Дийп зоун“.

Критично

Подробности за инцидента дадоха и от известен столичен клуб: „За щастие имаше хора около себе си и реакцията бе бърза. Негови приятели от цирк "Балкански" помогнаха светкавично да бъде транспортиран. Екипът на „Пирогов“, където той е приет и в момента се лекува, е положил необходимите максимални грижи. Разбираме, че състоянието му е подобрено, макар и все още критично. Нека всички му пожелаем бързо и напълно оздравяване, след което да го видим отново сред нас“.

Боец

Куп любими музикални звезди изразиха подкрепа за бързото възстановяване на Мартин Младенов в социалните мрежи. „Боже, боже, помогни на Марти! Вярвам, че всичко ще се оправи и да се върнеш скоро зад пулта по-силен и весел от всякога!“, написа Теди Джорджо. „Да се оправя бързо! Боец е той“, добави Ненчо Балабанов. „С Марти сме“, сподели Ирина Флорин. Тони, Мартина Иванова, Камен Спасов и много други се присъединиха към тях. „Марти е един от най-музикалните хора в тази страна, колекционер на плочи, фен на фънка и Майкъл Джексън, кипи от енергия, дори довечера трябваше да излиза на пулта на "Пролетния бал" заедно с Дичо, Спенса, Стоян Захариев и още артисти в "София лайв клуб!"

Да се помолим за тях, да им изпратим позитивна енергия!“, коментира Ники Кънчев.